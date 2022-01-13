Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка

Мини Шакіри

Здоров'я Куравльова

Зірковий Щедрик

Момоа розлучається

Топ-серіал

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Чим займається старша дочка Лілії Ребрик: пішла стопами батьків

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 18:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У шлюбі з Андрієм Диким у Лілії Ребрик народилися дві доньки – Діана та Поліна. Поки маля Поля тільки вивчає світ навколо, Діана вже активно йде стопами батьків

Відносини телеведучої Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого для багатьох шанувальників залишаються прикладом міцної родини. Напередодні ведуча "Ранок з Україною" зізналася, що на 10 річницю весілля вони з чоловіком подарували друг одному будинок .

Наразі подружжя виховує двох дочок. Молодшій доньці зіркової пари Поліні поки що лише 3 роки, а ось старшій Діані – буде 10 років.

Реклама

Діана вирішила успадкувати талант одразу від обох батьків, дівчинка займається і танцями, акторством.

У своєму інтерв'ю "Телетижню" Лілія Ребрик розповіла, що Діана вже знімається в кіно, і актриса теж дуже хоче одного разу попрацювати з дочкою на знімальному майданчику.

Реклама

Вона досить активно знімається та робить це непогано. З останнього – знялася в одній із серій "Дитячого охоронця" для телеканалу "Україна". До речі, я теж задіяна у цій картині, але в іншій серії, тож разом попрацювати нам знову не довелося, – каже Лілія.

Зіркова мама намагається оцінювати роботу доньки з погляду професіонала, а чи не мами. Вона дається дівчинці поради і як наставник намагається пояснити всі тонкощі акторської роботи.

Ребрик упевнена, що старання доньки дають результати і у Діани може скластися чудова кар'єра в кіно, хоча батьки намагаються не зациклюватися лише на цьому.

Тож акторська жилка в ній є, але я це не педалюю. І взагалі, вважаю, що дітям не можна розповідати, які вони класні артисти. У мене позиція така: знялася – чудово, ти велика молодчинка, давайте разом подивимося кіно. Форсувати події не хочу, – ділиться телеведуча.

Ще одну велику частину життя юної Діани займають танці. Тут уже менторством займається тато-танцюрист. Батьки намагаються не гнатися за нагородами, а дають Діані можливість насолодитися процесом.

Реклама

Але вже зараз Діана має досить високі показники у танцювальній сфері та часто бере участь у серйозних змаганнях.

Ось зараз Діана виступає вже в такій категорії, де не дають медальки всім учасникам поспіль – вони виборюють вихід у півфінал, у фінал, за перше місце. Тут треба показати результат! І вона усвідомлює, що результат залежить від її старанності, – розповіла Лілія Ребрик.

Раніше ми писали про те, що Лілія Ребрик та Андрій Дикий вдруге зіграли своє весілля у 10-ті роковини .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Новий кліп Адель
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
13 січня. Лев Мацієвич. 145 років тому народився перший український авіатор, а також корабельний інженер, підводник, конструктор, політичний діяч і патріот Лев Мацієвич…
На зустріч із героєм!
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Якщо все забороняти, то є можливість втратити особистість, якою моя дочка є

Ані Лорак співачка
Як Лорак виховує доньку

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти