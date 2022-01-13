Чим займається старша дочка Лілії Ребрик: пішла стопами батьків

У шлюбі з Андрієм Диким у Лілії Ребрик народилися дві доньки – Діана та Поліна. Поки маля Поля тільки вивчає світ навколо, Діана вже активно йде стопами батьків

Відносини телеведучої Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого для багатьох шанувальників залишаються прикладом міцної родини. Напередодні ведуча "Ранок з Україною" зізналася, що на 10 річницю весілля вони з чоловіком подарували друг одному будинок .

Наразі подружжя виховує двох дочок. Молодшій доньці зіркової пари Поліні поки що лише 3 роки, а ось старшій Діані – буде 10 років.

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Діана вирішила успадкувати талант одразу від обох батьків, дівчинка займається і танцями, акторством.

У своєму інтерв'ю "Телетижню" Лілія Ребрик розповіла, що Діана вже знімається в кіно, і актриса теж дуже хоче одного разу попрацювати з дочкою на знімальному майданчику.

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Вона досить активно знімається та робить це непогано. З останнього – знялася в одній із серій "Дитячого охоронця" для телеканалу "Україна". До речі, я теж задіяна у цій картині, але в іншій серії, тож разом попрацювати нам знову не довелося, – каже Лілія.

Зіркова мама намагається оцінювати роботу доньки з погляду професіонала, а чи не мами. Вона дається дівчинці поради і як наставник намагається пояснити всі тонкощі акторської роботи.

Ребрик упевнена, що старання доньки дають результати і у Діани може скластися чудова кар'єра в кіно, хоча батьки намагаються не зациклюватися лише на цьому.

Тож акторська жилка в ній є, але я це не педалюю. І взагалі, вважаю, що дітям не можна розповідати, які вони класні артисти. У мене позиція така: знялася – чудово, ти велика молодчинка, давайте разом подивимося кіно. Форсувати події не хочу, – ділиться телеведуча.

Ще одну велику частину життя юної Діани займають танці. Тут уже менторством займається тато-танцюрист. Батьки намагаються не гнатися за нагородами, а дають Діані можливість насолодитися процесом.

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Але вже зараз Діана має досить високі показники у танцювальній сфері та часто бере участь у серйозних змаганнях.

Ось зараз Діана виступає вже в такій категорії, де не дають медальки всім учасникам поспіль – вони виборюють вихід у півфінал, у фінал, за перше місце. Тут треба показати результат! І вона усвідомлює, що результат залежить від її старанності, – розповіла Лілія Ребрик.

Раніше ми писали про те, що Лілія Ребрик та Андрій Дикий вдруге зіграли своє весілля у 10-ті роковини .