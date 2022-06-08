Чотирирічна донька Ольги Фреймут намалювала Путіна: Чорт уже поряд (фото)

Ольга Фреймт рідко ділиться фотографіями із молодшими дітьми. Лише недавно у день народження сина телеведуча поділилася спільним знімком із підрослим Валентином.
Водночас, зіркова мама з радістю ділиться досягненнями своїх спадкоємців. Так, у своєму Instagram-аккаунті Фреймут показала несподіваний малюнок своєї чотирирічної дочки Євдокії
Моя Євдокія принесла зі школи вчора путіна. Чорт уже поряд, – написала Фреймут.
У молодшій школі дівчинка намалювала Путіна. Як зазначила телеведуча, незважаючи на свій юний вік, Євдокія вже розуміє де криється справжнє зло. Свої емоції Євдокія вихлюпнула на папері.
Малюнок був весь пом'ятий, наївний прояв дитячої ненависті, – додала телеведуча.
Нагадаємо, що телеведуча Ольга Фреймут виховує трьох дітей. Син Валентин (п'ять років) та донька Євдокія (чотири роки) народилися у одруженої з телевізійним продюсером Володимиром Локотком. Старшій дочці Златі Мітчелл, яка народила у стосунках із британцем Ніллом Мітчеллом, виповнилося 16 років.
Нещодавно 16-річна донька Ольги Фреймут показала свого бойфренда із Каліфорнії і похвалилася пишними формами в міні-сукні.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"