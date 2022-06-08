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Чотирирічна донька Ольги Фреймут намалювала Путіна: Чорт уже поряд (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 червня, 16:42
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Телеведуча Ольга Фреймут показала емоційний малюнок своєї чотирирічної доньки Євдокії – дівчинка намалювала Путіна
Ольга Фреймут показала несподіваний малюнок доньки
Ольга Фреймут показала несподіваний малюнок доньки / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймт рідко ділиться фотографіями із молодшими дітьми. Лише недавно у день народження сина телеведуча поділилася спільним знімком із підрослим Валентином.

Водночас, зіркова мама з радістю ділиться досягненнями своїх спадкоємців. Так, у своєму Instagram-аккаунті Фреймут показала несподіваний малюнок своєї чотирирічної дочки Євдокії

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Моя Євдокія принесла зі школи вчора путіна. Чорт уже поряд, – написала Фреймут.

Скріншот – instagram.com/freimutolia

У молодшій школі дівчинка намалювала Путіна. Як зазначила телеведуча, незважаючи на свій юний вік, Євдокія вже розуміє де криється справжнє зло. Свої емоції Євдокія вихлюпнула на папері.

Малюнок був весь пом'ятий, наївний прояв дитячої ненависті, – додала телеведуча.

Нагадаємо, що телеведуча Ольга Фреймут виховує трьох дітей. Син Валентин (п'ять років) та донька Євдокія (чотири роки) народилися у одруженої з телевізійним продюсером Володимиром Локотком. Старшій дочці Златі Мітчелл, яка народила у стосунках із британцем Ніллом Мітчеллом, виповнилося 16 років.

Ольга Фреймут із сім'єю
Ольга Фреймут із сім'єю / Фото: instagram.com/freimutolia

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Нещодавно 16-річна донька Ольги Фреймут показала свого бойфренда із Каліфорнії і похвалилася пишними формами в міні-сукні.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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