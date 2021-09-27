Що відомо про особисте життя красеня Артура Логая

28-річний Артур Логай зараз в шлюбі. Вони з дружиною виховують сина Льову, якому 2,5 роки. Та у актора є ще й старший син – Герман.
Перша дитина
З мамою Германа – Оксаною – Артур Логай познайомився в 2014 році під час зйомок в популярному телешоу. Пара вирішила жити разом, та одружуватися не планувала. Незабаром у них народився син.
Які б обставини не були в житті дорослих, дитина завжди повинна відчувати, що її люблять, і що вона важлива для обох батьків, – каже Артур Логай.
Друга дитина і шлюб
У 2018 році Артур Логай одружився на Євгенії Павленко, з якою вони познайомилися під час навчання в кіношколі. У Артура і Жені народився хлопчик.
Сини актора знайомі один з одним і часто проводять час разом. Логай ділитися світлинами з синами в своєму Instagram-профілі.
Артур Логай народився 12 вересня 1993 в Мелітополі, Запорізької області. З дитинства він займався вокалом, але після закінчення школи вступив до Запорізького національного технічного університету на факультет "Міжнародний туризм".
Провчившись там два роки, Артур вирішив все кинути і переїхати до Києва. У столиці він випробував свої сили в шоу талантів, вступив до кіношколи, а в 2018-му дебютував у кіно.
Артур Логай знявся в декількох фільмах і серіалах, в тому числі зіграв три головні ролі.
Про дочок зіркових батьків дивіться в сюжеті:
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