Що відомо про українку, яку на зйомках застрелив Алек Болдвін

За інформацією ЗМІ, поранених відразу ж доставили в лікарню, але Хатчінс, якій Болдвін вистрілив в живіт, врятувати не вдалося.
Актора вже допитали і відпустили – він не знав, що вогнепальна зброя була заряджена. В даний час зйомки заморожені.
Що відомо про загиблу Галину Хатчінс
Застрелена Алек Болдуін оператор – українка Галина Хатчінс. Жила в Лос-Анджелесі, де в 2015 році закінчила Американський інститут кіномистецтва.
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На сайті Галини Хатчінс повідомляється, що вона виросла на радянській військовій базі за Полярним колом "в оточенні північних оленів і атомних підводних човнів".
Вона вчилася в Київському національному університеті і має ступінь магістра міжнародної журналістики. Хатчінс працювала журналісткою-розслідувачкою британських документальних фільмів в Європі.
У 2019 журнал Amirecan Cinematographer назвав українку "новою зіркою" кінематографу.
Серед недавніх робіт Галини Хатчінс – кримінальна картина "Сліпий вогонь", з Брайаном Гераті і Шерон Ліл, названа найкращою кримінальною драмою на Міжнародному кінофестивалі в Г'юстоні 2020 року.
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