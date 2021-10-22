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Що відомо про українку, яку на зйомках застрелив Алек Болдвін

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
22 жовтня, 09:31
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На зйомках фільму "Іржа" (Rust) актор Алек Болдвін випадково вистрілив з реквізиторської зброї, яка з якоїсь причини була заряджена, в режисера Джоела Соусу і операторку Галину Хатчінс. Остання загинула.
Алек Болдуін застрелив оператора - що відомо про Галину Хатчинс
Алек Болдуін застрелив оператора - що відомо про Галину Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

За інформацією ЗМІ, поранених відразу ж доставили в лікарню, але Хатчінс, якій Болдвін вистрілив в живіт, врятувати не вдалося.

Актора вже допитали і відпустили – він не знав, що вогнепальна зброя була заряджена. В даний час зйомки заморожені.

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Що відомо про загиблу Галину Хатчінс

Застрелена Алек Болдуін оператор – українка Галина Хатчінс. Жила в Лос-Анджелесі, де в 2015 році закінчила Американський інститут кіномистецтва.

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На сайті Галини Хатчінс повідомляється, що вона виросла на радянській військовій базі за Полярним колом "в оточенні північних оленів і атомних підводних човнів".

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Вона вчилася в Київському національному університеті і має ступінь магістра міжнародної журналістики. Хатчінс працювала журналісткою-розслідувачкою британських документальних фільмів в Європі.

У 2019 журнал Amirecan Cinematographer назвав українку "новою зіркою" кінематографу.

Серед недавніх робіт Галини Хатчінс – кримінальна картина "Сліпий вогонь", з Брайаном Гераті і Шерон Ліл, названа найкращою кримінальною драмою на Міжнародному кінофестивалі в Г'юстоні 2020 року.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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