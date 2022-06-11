Що відбувається? Дантес знову показав Дашу Кацуріну у себе в Instagram

Даша – колишня дружина Міши Кацуріна, який, як припускає багато хто, закрутив роман із Надею Дорофєєвою. Ось такий любовний чотирикутник!

Дантес знову опублікував фото з Дашею Кацуріною на своїй сторінці Instagram / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

У соцмережах вже давно підозрюють, що Дантес та Даша Кацуріна перебувають у романтичних стосунках. Такі здогади з'явилися після того, як Надя Дорофєєва з Дантесом та Михайло та Дар'я Кацуріни майже одночасно оголосили про розлучення.

Далі у соцмережах з'явилося спільне фото Дорофєєвої та Кацуріна – всі ЗМІ відразу ж почали писати про їхній роман. Пара ані підтверджує, ані заперечує цю інформацію. Тепер шанувальники вважають, що Дантес і Даша Кацуріна спеціально тролять публіку, натякаючи на те, що й у них почалися романтичні стосунки...ну, або вони просто друзі.

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Дорофєєва і Дантес і подружжя Кацуріних були досить близькими друзями до всіх подій!

Вже не вперше Даша Кацуріна з'являється у Instagram Дантеса. Нещодавно пара проводила разом час, висаджуючи квіти та випікаючи печиво. А тепер Володимир показав чергове фото Даші, написавши, що сьогодні катає Кацуріну на своєму автомобілі.

Наразі дівчата клюють на електоркари тільки так. Катаю Дашу Кацуріну, – підписав кадр Дантес.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, днями Даша Кацуріна натякнула, чому розлучилася з новим хлопцем Наді Дорофєєвої.

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Надя Дорофєєва та Дантес були разом 10 років, дітей у пари не було. Міша та Даша Кацуріни були разом сім років – у шлюбі у них народилося двоє дітей.