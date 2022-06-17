Що трапилося із Олегом Винником, розповіла Оля Полякова: Він не зрадник!

Тисячі українських жінок та дівчат мучить питання про те, куди ж зник із медіапростору їхній улюбленець Олег Винник

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Мовчання співака під час вони змусило серйозно понервувати його фанаток. Про те, що могло статися з Олегом Винником свої припущення зробила і відомий український таролог.

Пояснила те, що відбувається, колега співака Оля Полякова. В інтерв'ю "ЖВЛ" виконавиця розповіла, що мовчання Винника пов'язане з його поганим самопочуттям.

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Те, що я чула, що Олег має серйозні проблеми зі здоров'ям. Я спілкувалася з ним на початку війни і знаю, що в нього це теж дуже хворіло на те, що відбувається в Україні. Якщо чесно, можу я це говорити чи ні, але знаю, що має проблеми зі здоров'ям, – розповіла співачка.

Також співачка наголосила, що не варто записувати Винника у зрадники та звинувачувати у зраді. На думку Полякової, настане час, і він сам розповість про свій стан.

Олегу, він не зрадник, він завжди пропагував українські пісні, тож давайте дамо можливість йому самому все пояснити, – зауважила Оля Полякова.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни в Україні Олег Винник записав відеоповідомлення, яке адресував матерям російських солдатів, які прийшли на українські землі вбивати, ґвалтувати та грабувати українців