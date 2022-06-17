Що трапилося із Олегом Винником, розповіла Оля Полякова: Він не зрадник!

Мовчання співака під час вони змусило серйозно понервувати його фанаток. Про те, що могло статися з Олегом Винником свої припущення зробила і відомий український таролог.
Пояснила те, що відбувається, колега співака Оля Полякова. В інтерв'ю "ЖВЛ" виконавиця розповіла, що мовчання Винника пов'язане з його поганим самопочуттям.
Те, що я чула, що Олег має серйозні проблеми зі здоров'ям. Я спілкувалася з ним на початку війни і знаю, що в нього це теж дуже хворіло на те, що відбувається в Україні. Якщо чесно, можу я це говорити чи ні, але знаю, що має проблеми зі здоров'ям, – розповіла співачка.
Також співачка наголосила, що не варто записувати Винника у зрадники та звинувачувати у зраді. На думку Полякової, настане час, і він сам розповість про свій стан.
Олегу, він не зрадник, він завжди пропагував українські пісні, тож давайте дамо можливість йому самому все пояснити, – зауважила Оля Полякова.
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни в Україні Олег Винник записав відеоповідомлення, яке адресував матерям російських солдатів, які прийшли на українські землі вбивати, ґвалтувати та грабувати українців
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"