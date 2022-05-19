Що чекає на Лорак і Повалій, які зрадили Україну: екстрасенс озвучив версії

Екстрасенс розповів, що чекає на зрадниць України, відомих співачок Ані Лорак та Таїсію Повалій, які за час війни не сказали жодного слова на підтримку своєї батьківщини

Тих, хто зрадив батьківщину, Лорак і Повалій чекає крах кар'єри в Україні

Одіозні зірки Ані Лорак та Таїсія Повалій після вторгнення Росії в Україну продовжують жити та працювати у Москві. Наприклад, Повалій 9 травня з'явилася на концерті з українською піснею та фоні нашого прапора у поєднанні з рашистськими зірками та георгіївськими стрічками.

І, на думку екстрасенсу Макса Гордєєва, доля їх очікує не найбільш райдужна. Про це він розповів у ефірі "Ранок з Україною".

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Повалій – це людина, яка дуже любить гроші. Для неї – це найголовніше з того, що є на світі. Країна та її доля не мають значення, головне – щоби платили. На цьому і побудовано її життя. Матеріальні люди наближені до пекла, а пекло у цьому випадку – московія, тому я не дивуюсь, що їх туди так тягне, – розповів екстрасенс Макс Гордєєв в ефірі "Індиго TV". – Вона готова продати країну, тому розумієте, яка прикра у неї доля.

Співачка Ані Лорак теж не промовила жодного слова на підтримку батьківщини з початку війни. Єдине, що артистка зробила – скасувала концерти у Росії, натомість спланувала тур у Німеччині. А ще Лорак видалила сторінку в Instagram, тож достукатися до неї майже неможливо.

Перша карта показує двуличність людини – вона постійно думає, куди піти, щоб було краще. Можна залишитися в Росії, а можна повернутися в Україну, поплакатися і чекати, коли її візьмуть назад, – каже Гордєєв. – А ще мене бісить те, що вона дуже розумна людина, але вдає, що нічого не розуміє. Це просто образ. Наразі вони тупо прикриваються своїми дітьми Лорак, Марув… але це неправильно! Це зрада!

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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