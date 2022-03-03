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До сліз: Даніель Салем з чергування в теробороні зворушливо звернувся до дочки

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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3 березня, 16:31
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Ведучий програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Даніель Салем поділився зворушливим відео з дочкою
Даніель Салем з донью
Даніель Салем з донью / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ведучий каналу "Україна" Даніель Салем вступив у територіальну оборону. На своїй сторінці у соціальній мережі ведучий виклав відео, на якому спілкується зі своєю донькою з відео зв'язку.

Немає прощення тому, хто хоче відібрати в тебе твоє. Немає прощення тому, хто вбиває безневинних. Немає прощення тому, хто поділяє близьких на невизначений час!
Але нічого ... Легко здобуте щастя не може тривати довго. Тому ми зараз пройдемо всі ці муки і насолодимося нашою перемогою. На століття! Насолодимось усією Нашою країною з кожним Українцем! А ти будеш мучитися вічність у цьому житті та в іншому, у потойбічному, і це буде нескінченно,

– поділився Салем.

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Це відео просто неможливо дивитися без сліз.

Раніше ведучий програми "Зірковий шлях" закликав людей допомагати одне одному, вже йде восьмий день війни.

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Здрастуйте моя Україна, мало слів у мене, тільки одне можу сказати, допомагайте один одному чим можете, нашим солдатам зараз нелегко по всій країні,

– каже ведучий каналу "Україна".

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини тут: https://t.me/ukraina24tv .

Також нагадаємо, Днями в тероборону вступив Микита Добринін.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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