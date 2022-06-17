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Даніель Салем отримав контузію на передовий

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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17 червня, 12:54
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Телеведучий Даніель Салем постраждав внаслідок ворожої атаки російської армії, тепер він може мати серйозні проблеми зі слухом
Даніеля Салема контузило у бою
Даніеля Салема контузило у бою

Ведучий каналу "Україна" Данило Салем готовий ризикувати своє життя заради того, щоб захистити українців. На передовій телеведучий мало не загинув від кулі російських окупантів, яка пройшла крізь автомобіль, а нещодавно взагалі отримала контузію.

На своїй сторінці у Instgaram Салем опублікував відео, в якому показав, як сьогодні доводиться жити та битися українським військовослужбовцям. Так телеведучий вирішив показати своїм шанувальникам, що означає бути солдатом і якою ціною вони обстоюють нашу незалежність.

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Також Салем розповів у своїй публікації, що й сам отримав поранення у бою – ведучого контузило, і тепер у нього можуть початися серйозні проблеми зі слухом.

Люблю тебе, моя Україно! Не втомлюсь тобі це говорити! Воїни! Козаки! Брати! Ліве вухо навряд чи чутиме ,
легка контузія, а так у строю, – повідомив Салем.

У коментарях Даніел підтримали його колеги з шоу-бізнесу та побажали берегти себе.

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  • "Даня! дякую вам! Бережи вас Бог!"
  • "Бережи себе!"
  • "І сміх, і гріх... коли вже цих тварин пере***шать"
Скріншот

Раніше Даніель Салем заявив про те, що після війни хоче удочерити дівчинку, яка залишилася сиротою внаслідок бойових дій в Україні

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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