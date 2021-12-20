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Данилко купив Rolls-Roycе Фредді Мерк'юрі, але не може привезти його в Україну: що буде з авто

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 16:21
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У 2013 році Андрій Данилко придбав легендарну машину Rolls-Royce лідера гурту Queen, але так жодного разу не зміг на ній проїхатись. У чому ж річ?
Андрій Данилко зізнався, що планує робити з придбаним Rolls-Roycе Фредді Мерк’юрі.
Андрій Данилко зізнався, що планує робити з придбаним Rolls-Roycе Фредді Мерк’юрі. / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", motorauthority

У півфіналі улюбленого шоу мільйонів "Маска" на каналі "Україна" ведучий проєкту Володимир Остапчук перевтілився в легендарного соліста гурту Queen і вирішив запитати у Андрія Данилка, який зворушив фанатів архівним фото, про долю машини, яка колись належала Мерк'юрі.

До речі, цієї суботи у шоу "Маска" викрили ще одного персонажа – Котика. Хто ховався під цією маскою – читайте тут.

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Андрій Данилко – найскромніша зірка сучасності. Він може дозволити собі придбати легендарний Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі, а ось у звичайному житті ходить у простому светрі та джинсах. Та що ж заважає артисту нарешті сісти за кермо цього авто?

Він стоїть на парковці у Лондоні, вже 10-й рік пішов. І мене щороку зло бере, бо я плачу за стоянку. Там якась проблема з тим, щоб привезти його сюди. Але є надія, що ми все-таки це
зробимо, – пояснив Данилко.

Андрій Данилко розповів про легендарне авто.
Андрій Данилко розповів про легендарне авто. / Фото: пресслужба

Також зірковий детектив гіпершоу "Маска" зізнався, що планує показати автомобіль відомого музиканта всім українцям.

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Ми хочемо виставити Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі як перший експонат у залі "Україна", з якого розпочнеться велика зіркова експозиція української естради. Я все-таки сподіваюсь, що нам
це вдасться і всі на нього подивляться. Там у бардачку лежать його серветки та парфум, який я заберу собі, – додав артист.

Дивіться фінал найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 25 грудня, о 21:00 на каналі "Україна"!

Нагадаємо, що раніше Андрій Данилко спробував коньяк у гіпершоу "Маска" і все через епатажну героїню – Скандал.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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