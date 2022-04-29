DANTES вперше заспівав українською: його трек для всіх, хто змінює мовні звички

Володимир Дантес, як і багато українців, зараз переходить на українську мову. Нова пісня "ОБІЙМИ" присвячена українському народу та мовним стереотипам. Артист, який зараз змінює свої звички у спілкуванні, закликає інших робити те саме

Артист хоче підбадьорити всіх, хто переходить на українську мову / Фото: instagram.com/vladimirdantes, скриншот

П'ятниця – традиційний день прем'єр. Після вибухового хіта Макса Барських ділимося новинкою від Володимира Дантеса.

Прем'єра DANTES "ОБІЙМИ" примітна тим, що це перша написана артистом пісня українською мовою.

Реклама

Вітаю. Я Вова, я з Харкова, мені 33 роки, і всі ці 33 роки я говорив російською. Це погано чи добре? У мене немає відповіді, але є розуміння, що робити далі. Я ніколи не писав українською, бо в мене просто не виходило. Тепер я думаю, що просто не докладав достатньо зусиль.

Тепер артист, який, як і багато інших українців, активно переходить на українську мову, хоче допомогти іншим подолати страх.

Сьогодні я, як і багато моїх російськомовних знайомих, переходимо на українську мову. І я точно знаю, що серед них існує проблема – це страх перед невдачею та помилками, страх сказати щось не те й не так. Тому я написав цю пісню, сидячи вдома та вивчаючи акаунти своїх друзів та інших артистів, які раніше спілкувалися російською.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Реклама

Також Дантес бореться з мовними стереотипами та підбадьорює українців у новій пісні:

Цим треком я хочу підбадьорити всіх, хто намагається, докладає зусиль і йде цим шляхом. А тим, хто досі боїться перейти на українську, я хочу сказати: друзі, нічого страшного в цьому немає. З мене жодного разу не посміялися, а навіть навпаки – стільки підтримки я ще не отримував.

Нагадаємо, Дантес привітав із днем народження колишню дружину нового хлопця Дорофєєвої.