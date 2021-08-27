Дар’я Петрожицька зробила татуювання на спір

У серпні на телеканалі НЛО TV відбулася прем'єра другого сезону серіалу "Заряджені". Виконавиця головної ролі, акторка Дарина Петрожицька розповіла, яке татуювання зробила на спір

Кадр з серіалу "Заряджені" / Фото: пресслужба

У серіалі "Заряджені" вже знайомі глядачам супергерої – Катя "Кіпіш", Валєра "Лизун", Андрій "Глюк", Оксана "Мала", Бодя "Мажор" і Тетяна Германівна "Мадам" – у притаманному для них оригінальному стилі випробовують нові межі власних надздібностей, а також рятують тих, хто дійсно цього потребує.

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Одну з головних ролей – Катю "Кіпіш" – в ситкомі зіграла популярна українська акторка Дар'я Петрожицька, яка нещодавно розповіла, чому не знайомиться з чоловіками в інтернеті.

Ми розпитали Дар’ю про схожість із її героїнею, татуювання, присвячене серіалу, зйомки, перевтілення та її власну "надздібність".

Дар’є, як вважаєш, Катя Кіпіш схожа на Дар’ю Петрожицьку в реальному житті?

Так, я і Катя Кіпіш дуже схожі. Напевно, у випадку з цією героїнею мені мало що доводилося грати. Тому що я, як і вона, якоюсь мірою така ж активістка та борець за справедливість. Але, думаю, я все-таки трохи простіша, ніж Катя – вона дуже експресивна, а я спокійніша.

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Зйомки серіалу "Заряджені" / Фото: пресслужба

В одному зі своїх Instagram-дописів ти згадувала про татуювання, яке присвятила серіалу "Заряджені". Розкажи докладніше, як виглядає це тату, де знаходиться та що символізує?

Татуювання знаходиться на руці. Воно було зроблене на спір. Ми побились об заклад із Кетою (Кета Берія – ред.), виконавицею ролі Оксани в серіалі. Це сталося ще під час першого сезону "Заряджених". Тоді ми вирішили, що якщо буде третій сезон ситкому, то наб’ємо однакові татуювання у вигляді блискавки, що символізує цей серіал. Але сталося інакше: я зробила татуювання, а Кета – ні. Ми навіть думали скасувати спір, але я вирішила, що все-таки потрібно закарбувати цей проєкт, і залишила у своєму житті нагадування про перші два сезони "Заряджених" у вигляді маленької блискавки на руці.

За сюжетом, у ситкомі ти маєш надздібність перетворюватися на інших людей. У певному сенсі як акторка ти маєш цей навик і в реальності. Поділися, чи до душі тобі постійно проживати в кадрі найрізноманітніші історії та настрої?

Я люблю свою професію за те, що можу перевтілюватися, проживати купу життів і бути не такою, якою є насправді. У цьому весь кайф моєї роботи. А з приводу настрою – іноді це й про мінуси акторського ремесла. Тому що буває так, що ти дуже сумний і вкрай стомлений, можливо, в твоєму особистому житті щось сталося, але ти приходиш на майданчик, і тобі потрібно веселитися. І точно так само навпаки, коли в тебе дуже гарний настрій, а тобі треба доводити себе до якогось суперсуму. Але, думаю, що в цьому аспекті захопливої акторської професії також можна знайти свої переваги.

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Герої серіалу "Заряджені" / Фото: пресслужба

Як вважаєш, які ще "надздібності" ти маєш у реальному житті? І які б хотіла отримати, якби трапилася така нагода?

Знаєте, я свого роду "робоча конячка". Можливо, це і є моя "надздібність", яка полягає в працьовитості та витривалості. Але якби була така можливість, я б краще обрала телепортацію (усміхається – ред.).

Дар’є, розкажи, як морально налаштовуєш себе на правильний лад перед зйомками, щоб бути максимально продуктивною?

Я думаю, що коли на зйомках збираються крута компанія, хороша група, класні партнери, то налаштування відбувається само собою. Звичайно, потрібно завжди приходити на майданчик максимально підготованою, зі знанням тексту, і тоді тобі буде простіше імпровізувати. Але бувають такі ситуації, коли текст сценарію пишеться по ходу. І тому потрібно бути максимально залученою в процес.

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Даша Петрожицька на зйомках серіалу "Заряджені" / Фото: пресслужба

За що особливо любиш зйомки?

Для мене знімальний процес – це справжній драйв і задоволення. Навіть незважаючи на те, що іноді буває складно – трапляється непростий матеріал, напружені знімальні дні, робота без вихідних, – але це все одно заряджає, драйвить та наповнює неймовірною енергією.

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