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Даша Астаф’єва: "Де ті мільйони що вони заробляють?". Співачка пройшлась по зірковим колегам

Відверто
Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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6 липня, 21:29
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Зіркова волонтерка не вірить у щирість слов українських музикантів, які дають благодійні концерти за кордоном. Чому саме – читайте у матеріалі
Даша Астаф'єва не боїться відвертих інтерв'ю
Даша Астаф'єва не боїться відвертих інтерв'ю / Фото: Колаж: Сьогодні

Після 24 лютого в столиці залишилось не так і багато знаменитостей. Більшість представників шоу-бізнесу поїхали на захід України або за кордон. В Києві залишились одиниці. Серед них і дівчина Playboy, телеведуча Даша Астаф’єва. Вона з перших днів повномасштабної війни допомагала на кухні, готувала для ЗСУ, мила підлогу та збирала донати. За кордон екс-учасниця гурту "Nikita" не виїздила. Даша навіть не змогла поїхати на похорон рідної бабусі.

В інтерв’ю "Гончарова подкаст" Астаф’єва відверто висловилась стосовно українських артистів, які виступають з благодійними концертами по всьому світу. В щирість деяких зіркових колег Даша не вірить.

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Ти їх бачила, чула (ред.- Даша звертається до ведучої Тетяни Гончарової)? Вони не дуже відверті. Просто сядь і подивись виступи. Це люди які не чули вибухи. Я їх не звинувачую. Але я не вважаю що це відверто. Що це по чесному, – заявила співачка та телеведуча.

Їздити з концертами за кордоном Даша Астаф’єва не планує. Телеведуча провела паралель та поставила несподіване запитання.

Співати пісні, виступати і бачити військових це зовсім інше. Співати і кайфувати від того що ти на сцені, лити сльози де дують вентілятори, світить світло. Я не буду казати хто, але багато з зірок які саме так і роблять. Вони заробляють гроші. Зараз дуже гарний час щоб заробити гроші. Іноді вони кажуть, що вони заробляють мільйони. Де вони, де цей доказ?, – не розуміє Астаф’єва.

Даша зізналась, що вона зіткнулася з кількома благодійними фондами, в яких розподіл коштів шокував співачку. Тож довіряє ведуча програми "Зірковий шлях" тільки близьким. Йти за сучасними трендами шоу-бізнесу Астаф’єва також не збирається.

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Я не хочу зараз цих ефірів. Не хочу писати пісні українською мовою і заробляти. Щоб мене десь крутили. Я дізналася яка в мене справжня ціна. Мені нічого не треба, – підсумувала Астаф’єва.

Фрагмент інтерв'ю Даші Астаф'євої. Скріншот: YouTube/Гончарова

Це вже друге відверте інтерв’ю українських зірок за останній тиждень. Раніше ми розповідали про скандальний прямий ефір екс-продюсера Антона Вельбоя. Щоправда, громадянська позиція в Даші Астаф’євої та Юрія Бардаша кардинально різні. Як полюси на нашій планеті.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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