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Даша Астаф'єва зізналася, хто з артистів-мовчунів родом із України її заблокував

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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1 травня, 17:02
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Даша Астаф'єва розповіла, що намагалася достукатися до артистів родом з України, які будують кар'єру у Росії
Даша Астаф'єва розкритикувала артистів родом з України, які мовчать про війну
Даша Астаф'єва розкритикувала артистів родом з України, які мовчать про війну / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва, яка розповіла про зміни в особистому житті , рознесла артистів родом з України, які ігнорують війну та надто зайняті своєю кар'єрою в країні-агресорі.

Співачка здивована поведінкою учасника гурту Artik&Asti. У день, коли розбомбили Харків, рідне місто Artik, він презентував альбом.

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Я йому кажу: "Ну ти *банувся?". Ну ти, реально, бл*дь, твоє рідне місто бомбять ти презентуєш альбом? Ну, хоч щось у тебе є? Мозок, душа? Він мене заблокував одразу . Залишаючись там, вони залишаються назавжди ворогами. Вороги для кожного з нас! Тут убивають твоїх знайомих, родичів, люди не можуть захистити своїх дітей, а ви залишаєтеся в тій країні, ви називаєте це спецоперацією?! Вони не мають права жити, ці люди, – сказала Астаф'єва інтерв'ю "ЖВЛ"

Соліст Artik &
Соліст Artik & / Фото: скрsншот instagram/artikastiofficial

Співачка не чекала, що Микола Басков, Тіматі, Яна Рудковська виступлять проти російської агресії. Але як можуть мовчати Таисия Повалий, Ани Лорак, вона не розуміє.

Ось Тая Повалій. Я ще колись на неї говорила „мама". Мені так соромно, що вони залишаються жити там, що вони мовчать. Це не артисти. Це навіть не люди. Це витратний матеріал, ними просто користуються

Раніше Даша Астаф'єва розповіла, що хоче навчитися стріляти та збирається купити зброю.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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