Даша Астаф'єва розійшлася з нареченим, якого підозрювали у розкраданні державних коштів

Даша Астаф'єва не з тих артистів, які багато говорять про своє особисте життя. Співачка не вдавалася до подробиць розриву, лише повідомила, що вони із бізнесменом залишилися друзями.
Я можу розповісти, що тепер гарна самотня жінка. Ми з хлопцем залишилися друзями, як і всі нормальні люди, – зізналася співачка у програмі Дурнєва "Тік-Ток хвилинка".
Що відомо про стосунки Даші Астаф'євої з Артемом Кімом
Пара почала зустрічатися у 2016 році. За рік Артем Кім зробив пропозицію співачки. Незабаром співачка та бізнесмен планували зіграти весілля, але урочистість довелося скасувати.
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Артема Кіма підозрювали у розкраданні державних коштів на суму майже 27 мільйонів гривень при тендері на закупівлю техніки Південноукраїнською атомною електростанцією, директором якої був його батько Віссаріон Кім.
Якийсь час наречений Астаф'євої був під домашнім арештом, а також у нього була заборона на виїзд з країни.
Як зізнавалася Даша у своїх інтерв'ю, вона мріє про весілля зі своїм коханим та про дітей.
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