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Даша Астаф'єва розійшлася з нареченим, якого підозрювали у розкраданні державних коштів

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
27 жовтня, 09:58
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Українська співачка вперше розповіла про розлучення з бізнесменом Артемом Кімом. Пара була разом п'ять років
Даша Астаф'єва та Артем Кім розійшлися
Даша Астаф'єва та Артем Кім розійшлися / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва не з тих артистів, які багато говорять про своє особисте життя. Співачка не вдавалася до подробиць розриву, лише повідомила, що вони із бізнесменом залишилися друзями.

Я можу розповісти, що тепер гарна самотня жінка. Ми з хлопцем залишилися друзями, як і всі нормальні люди, – зізналася співачка у програмі Дурнєва "Тік-Ток хвилинка".

Даша Астаф'єва та Артем Кім
Даша Астаф'єва та Артем Кім / Фото: instagram.com/da_astafieva

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Що відомо про стосунки Даші Астаф'євої з Артемом Кімом

Пара почала зустрічатися у 2016 році. За рік Артем Кім зробив пропозицію співачки. Незабаром співачка та бізнесмен планували зіграти весілля, але урочистість довелося скасувати.

Артема Кіма підозрювали у розкраданні державних коштів на суму майже 27 мільйонів гривень при тендері на закупівлю техніки Південноукраїнською атомною електростанцією, директором якої був його батько Віссаріон Кім.

Даша Астаф'єва і Артем Кім
Даша Астаф'єва і Артем Кім / Фото: instagram.com/da_astafieva

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Якийсь час наречений Астаф'євої був під домашнім арештом, а також у нього була заборона на виїзд з країни.

Як зізнавалася Даша у своїх інтерв'ю, вона мріє про весілля зі своїм коханим та про дітей.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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