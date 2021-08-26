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Даша Трегубова розкрила секрети догляду за шкірою: До уколів краси ставлюся добре

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
26 серпня, 14:59
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Популярна українська акторка і телеведуча Даша Трегубова розповіла про свої б'юті-ритуали та ставлення до уколів краси
Даша Трегубова
Даша Трегубова / Фото: facebook.com/dashatregubova

Зірка нового серіалу "Олена і капітан" на телеканалі "Україна" акторка Даша Трегубова, яка раніше показала свою самоізоляцію, зізналася, що не проти уколів краси. При цьому, до косметолога знаменитість ходить не часто: попри те, що на зйомках акторці регулярно доводиться наносити грим, зі шкірою їй пощастило, тому вона віддає перевагу домашньому догляду.

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Як передає видання "Хочу.ua" у недавньому інтерв'ю Даша Трегубова розповіла, що очищає шкіру в чотири етапи.

Я просто наношу все, що тільки можна. У мене 4-етапне очищення шкіри, оскільки практично кожен день мені роблять досить щільний макіяж для зйомок. У сучасному світі дівчата рідко так багато фарбуються. Спочатку використовую гідрофільну олію, потім міцелярну воду, але мені пощастило знайти дитячу, найбільш щадну, яка тим не менш добре знімає залишки макіяжу. Потім беру різні умивалки, потім тонік і вже в кінці наношу засоби для догляду, – розповіла актриса.

Підтримувати природну красу Даші Трегубовій допомагають періодичні естетичні процедури.

До косметолога ходжу дуже рідко. В основному роблю якісь масочки. Чистки ніколи не робила, моя шкіра цього не вимагає. До уколів краси ставлюся добре. Роблю біоревиталізацію раз на півроку або навіть раз на рік, – сказала Даша.

Кадр з серіалу "Олена і капітан"
Кадр з серіалу "Олена і капітан" / Фото: пресслужба

Нагадаємо, що 24 серпня на телеканалі "Україна" відбулася прем'єра мінісеріалу "Олена і Капітан". Даша Трегубова зіграла роль успішної бізнес-вумен, якій доводиться переосмислити свої орієнтири після доленосної зустрічі.

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Нещодавно в ексклюзивному інтерв'ю Даша Трегубова розповіла про розлучення та особисте життя:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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