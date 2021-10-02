Діти Віктора Павліка досі не бачили молодшого брата – зізнання молодої дружини співака

Пара стала батьками в червні місяці. Для Катерини Репяховой малюк був первістком, в той час як для 55-річного Віктора Павліка – це вже четверта дитина

Катерина Репяхова розповіла, що старші діти Віктора Павліка ще не бачили молодшого брата / Фото: instagram.com/repyahovakate

Пара перестала приховувати обличчя сина , опублікувавши кадр з сімейної фотосесії. Тепер Катерина Репяхова вже активно ділиться фото наймолодшого спадкоємця співака . У себе в Instagram дружина Павліка вирішила відповісти на запитання підписників.. Звичайно ж, не обійшлося без запитань про сім'ї.

Деяких фоловерів цікавило питання, чи бачили старші діти Віктора Павліка свого молодшого брата. Катерина відповіла – ні.

Чому запитаєте? Не знаю, – написала Репяхова.

Скріншот: Instagram

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Молода дружина Віктора Павліка додала, що її рідні приїхали з Ізраїлю, щоб познайомитися з новим членом сім'ї.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Раніше старший син Віктора Павлік Олександр розповідав в одному з інтерв'ю, що нічого не має проти його молодої дружини.

Просто я зустрів Катю в такому віці, коли став думати більш мудро. Раніше, думаю, був би кіпіш. А зараз – їм добре? Папі комфортно? Це його життя. Я його не засуджую, – сказав син Віктора Павліка.

Нагадаємо, син від Катерини Репяховой – четверта дитина для Віктора Павліка. У артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік.

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Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися в травні 2020 року , а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Стосунки пари почалися в 2015 році. Репяхова не раз зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка і їздила на його концерти.

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Віктором Павліком:

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