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Дитяче Євробачення-2021: як пройде фінал Нацвідбору в Україні

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
15 жовтня, 17:24
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Фінал Національного відбору дитячого Євробачення-2021 відбудеться 23 жовтня. Розповідаємо, що відомо про один з важливих конкурсів Європи
Фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбудеться 19 грудня в Парижі
Фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбудеться 19 грудня в Парижі / Фото: instagram.com/junioreurovisionofficial

Фінал Національного відбору на дитячий пісенний конкурс Євробачення пройде онлайн. Всі учасники заздалегідь запишуть свої відеоверсії пісень, які виконають наживо.

Таке рішення було прийнято в зв'язку з погіршення епідеміологічної ситуації в Україні.

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Фінал Нацвідбору дитячого Євробачення-2021 відбудеться в форматі прямого ефіру, де і покажуть записи учасників. Конкурсанти виконають або свої пісні, або сингл Save this world, яку написала учасниця минулого року Марина Круть.

Відомо, що всім учасникам без винятку будуть надані однакові і рівні умови для запису відео. Графік складуть таким чином, щоб мінімізувати контакти між фіналістами і забезпечити максимально безпечні умови для дітей і їх батьків.

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Переможця Національного відбору дитячого Євробачення-2021 визначать за результатами голосування журі та онлайн голосування глядачів в соціальних мережах Facebook або Instagram. Проголосувати онлайн можна буде після завершення трансляції відеозаписів виступів усіх фіналістів.

Нагадаємо, фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбудеться 19 грудня в паризькому концертному холі La Seine Musicale, розташованому на острові Іль-Сеген посеред річки Сена.

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Хто з конкурсантів представлятиме Україну, стане відомо 23 жовтня.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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