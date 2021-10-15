Дитяче Євробачення-2021: як пройде фінал Нацвідбору в Україні

Фінал Національного відбору дитячого Євробачення-2021 відбудеться 23 жовтня. Розповідаємо, що відомо про один з важливих конкурсів Європи

Фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбудеться 19 грудня в Парижі / Фото: instagram.com/junioreurovisionofficial

Фінал Національного відбору на дитячий пісенний конкурс Євробачення пройде онлайн. Всі учасники заздалегідь запишуть свої відеоверсії пісень, які виконають наживо.

Таке рішення було прийнято в зв'язку з погіршення епідеміологічної ситуації в Україні.

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Фінал Нацвідбору дитячого Євробачення-2021 відбудеться в форматі прямого ефіру, де і покажуть записи учасників. Конкурсанти виконають або свої пісні, або сингл Save this world, яку написала учасниця минулого року Марина Круть.

Відомо, що всім учасникам без винятку будуть надані однакові і рівні умови для запису відео. Графік складуть таким чином, щоб мінімізувати контакти між фіналістами і забезпечити максимально безпечні умови для дітей і їх батьків.

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Переможця Національного відбору дитячого Євробачення-2021 визначать за результатами голосування журі та онлайн голосування глядачів в соціальних мережах Facebook або Instagram. Проголосувати онлайн можна буде після завершення трансляції відеозаписів виступів усіх фіналістів.

Нагадаємо, фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбудеться 19 грудня в паризькому концертному холі La Seine Musicale, розташованому на острові Іль-Сеген посеред річки Сена.

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Хто з конкурсантів представлятиме Україну, стане відомо 23 жовтня.

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