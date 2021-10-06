Дитяче Євробачення-2021: хто став фіналістом Нацвідбору. Слухаємо молоді таланти (відео)

Цитата дня

Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя