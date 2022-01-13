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Дев'ять темношкірих красенів привітали Злату Огнєвіч з днем народження. Це треба побачити!

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 січня, 10:52
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Днями співачка приймала чимало привітань від своїх друзів, рідних та колег, адже їй виповнилось 36 років! До привітань оригінально приєднався і фіналіст "Холостячки-2"
Максим Тарапата замовив оригінальне привітання для Злати Огнєвіч.
Максим Тарапата замовив оригінальне привітання для Злати Огнєвіч. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

12 січня Злата Огнєвіч святкувала день народження. І хоч у цей день вона перебувала аж у Африці далеко від своїх товаришів, однак привітання з України вона таки отримала через Мережу.

Не забув і привітати з 36-річчям Злату фаворит реаліті "Холостячка-2" та її близький друг Макс Тарапата. Чоловік дуже оригінально вирішив підійти до цього. До речі, привітання Максима Огнєвіч сама виклала в Instastories.

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Так, Тарапата привітав зірку, записавши для неї відео. Однак на ролику постав не він, а....дев'ять темношкірих чоловіків. Усі вони були спортивної статури та з голим торсом.

Скріншот instagram/zlata.ognevich

На відео видно, як хлопці тримали в руках табличку з теплими словами та фото іменинниці.

Учасники дійства стояли на тлі екзотичних дерев в однакових синіх штанях і повторювали слова з таблички:

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Красуня Злата Огнєвіч. Максим вітає тебе з днем народження. Будь щасливою, бусинко!

Потім, як видно на ролику, спортсмени з голим торсом станцювали під пісню Злати – "Солодка кара". Ба більше, один чоловік вирішив навіть поцілувати фото Злати!

Огнєвіч сподобалось таке нестандартне відеопривітання і також їй і до вподоби були темношкірі красені: "Бусінки вітають бусінку. Холостяка "перезавантаження."

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Зазначимо, Тарапата обрав таке привітання не даремно, бо ж артистка зараз відпочиває в Африці – вона там подорожує та знайомиться з місцевим колоритом.

Втім, Новий рік Огнєвіч зустріла в Україні, в компанії учасника "Холостячки-2", а вже потім вирушила на зимові канікули наодинці.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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