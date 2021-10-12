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Діма Коляденко купив свою машину завдяки Ірині Білик (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
12 жовтня, 11:27
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Українські зірки розповіли "Сьогодні", як називають свої авто і показали, що возять в салоні – дивіться сюжет з Коляденко, Приходько і Фаготом
Ірина Білик допомогла Дімі Коляденко купити автомобіль
Ірина Білик допомогла Дімі Коляденко купити автомобіль / Фото: Колаж: Сьогодні

Ракета на колесах, Жозефіна і вантажівка. Зірки українського шоу-бізнесу вельми оригінальні у виборі "імен" для своїх автівок.

Співачка Анастасія Приходько, наприклад, називає машину по різному.

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Її звуть Жозефіна, Жозочка моя, так. Моя дівчинка, чернишек мій, плямка, як я її тільки не називаю, – розповіла Приходько.

Анастасія Приходько завжди возить із собою в машині серветки і антисептик / Фото: YouTube

За характером, каже співачка, її машина – це сильна жінка, надійна і практична. До зими Настя готує її заздалегідь, змінює гуму і покриває рідким склом. А що у неї в салоні?

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У мене є така штучка, щоб тримати телефон, тому що їжджу за навігатором. Зазвичай напої, вологі серветки, стерилізатор для рук. Обов'язково повинна бути зарядка, – розповідає Анастасія Приходько.

Без антисептиків не сідає в машину і Дмитро Коляденко. Артист зізнався, що свою жовту красуню називає просто – "любимая". Машина дісталася йому завдяки колишній коханій – Ірині Білик.

Дмитру Коляденку допомогла купити машину Ірина Білик / Фото: YouTube

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12 років тому артистка позичила гроші на перший внесок. Автомобіль хоч і спортивний, але в ньому можна розмістити все. А ще, каже артист, його завжди помічають.

Стоять чорні, чорні, чорні – жовта машина! Її одразу видно, що це машина Коляденка, – хвалиться Діма.

Свою фартову тачку ексклюзивно показав Фагот. Залізного друга музикант називає "вантажівка", тому що вміщує машина все.

Як і влітку, так і взимку – по усіх дорогах суне на відмінно. Головне – до холодної пори – купити якісну гуму, – радить Фагот.

Про зіркові авто дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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