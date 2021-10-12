Діма Коляденко купив свою машину завдяки Ірині Білик (відео)

Ракета на колесах, Жозефіна і вантажівка. Зірки українського шоу-бізнесу вельми оригінальні у виборі "імен" для своїх автівок.
Співачка Анастасія Приходько, наприклад, називає машину по різному.
Її звуть Жозефіна, Жозочка моя, так. Моя дівчинка, чернишек мій, плямка, як я її тільки не називаю, – розповіла Приходько.
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За характером, каже співачка, її машина – це сильна жінка, надійна і практична. До зими Настя готує її заздалегідь, змінює гуму і покриває рідким склом. А що у неї в салоні?
У мене є така штучка, щоб тримати телефон, тому що їжджу за навігатором. Зазвичай напої, вологі серветки, стерилізатор для рук. Обов'язково повинна бути зарядка, – розповідає Анастасія Приходько.
Без антисептиків не сідає в машину і Дмитро Коляденко. Артист зізнався, що свою жовту красуню називає просто – "любимая". Машина дісталася йому завдяки колишній коханій – Ірині Білик.
12 років тому артистка позичила гроші на перший внесок. Автомобіль хоч і спортивний, але в ньому можна розмістити все. А ще, каже артист, його завжди помічають.
Стоять чорні, чорні, чорні – жовта машина! Її одразу видно, що це машина Коляденка, – хвалиться Діма.
Свою фартову тачку ексклюзивно показав Фагот. Залізного друга музикант називає "вантажівка", тому що вміщує машина все.
Як і влітку, так і взимку – по усіх дорогах суне на відмінно. Головне – до холодної пори – купити якісну гуму, – радить Фагот.
Про зіркові авто дивіться в сюжеті:
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