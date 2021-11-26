Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021

Бьюті-вибір зірок

Юна Лорак

BBC vs Royals

Поклик пекла

Шоу "Маска". Сезон 2

Греммі-2022
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Діма Коляденко розповів, як разом з Іриною Білик тікав із еротичного шоу

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
26 листопада, 20:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шоумен Діма Коляденко згадав, як розважався разом із колишньою коханою – народною артисткою Іриною Білик. Якось вони потрапили в незручну ситуацію
Діма Коляденко зізнався, що жартома зроби пропозицію Ірині Білик
Діма Коляденко зізнався, що жартома зроби пропозицію Ірині Білик / Фото: Инстаграм

Декілька років тому за розвитком скандальних відносин Ірини Білик та Дмитра Коляденка, який розповів, чому розлучився з першою дружиною, спостерігала вся країна. У 2013 році, під час столичного концерту народної артистки, він освідчився їй у коханні та подарував каблучку. Тоді громадськість з нетерпінням чекала, коли закохані зіграють весілля, але цього так і не сталося.

Діма Коляденко зізнається, завжди знав, що свої стосунки з Біликом він ніколи не узаконить.

Реклама

Я робив Ірі пропозицію, але я відчував, що у нас не буде весілля. Так, ми намагалися зробити дитину, так, ми хотіли, ми вигадували ім'я. Але я знав, що ми не будемо разом. У мене була чуйка така. Я їй просто робив пропозицію, жартома. Я знав, що Іра братиме обручки, але заміж за мене ніколи не вийде, – розповів шоумен.

Одного разу Ірина Білик та Дмитро Коляденко відвідали шоу для дорослих
Одного разу Ірина Білик та Дмитро Коляденко відвідали шоу для дорослих / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Відносини пари були насиченими, закохані часто мандрували разом, літали на шопінг. Якось в Амстердамі потрапили на вулицю червоних ліхтарів, де саме починалося шоу для дорослих.

Ми заплатили на двох сто євро. Відкривається завіса, виходить чоловік та жінка. Чоловік роздягає жінку наголо. Вона роздягає його, і вони починають перед усіма займатися сексом. Коротше, ми з Білик ледь до готелю добігли, – поділився з журналістами каналу "Україна" Коляденко.

Читайте також:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти