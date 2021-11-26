Діма Коляденко розповів, як разом з Іриною Білик тікав із еротичного шоу

Шоумен Діма Коляденко згадав, як розважався разом із колишньою коханою – народною артисткою Іриною Білик. Якось вони потрапили в незручну ситуацію

Діма Коляденко зізнався, що жартома зроби пропозицію Ірині Білик / Фото: Инстаграм

Декілька років тому за розвитком скандальних відносин Ірини Білик та Дмитра Коляденка, який розповів, чому розлучився з першою дружиною, спостерігала вся країна. У 2013 році, під час столичного концерту народної артистки, він освідчився їй у коханні та подарував каблучку. Тоді громадськість з нетерпінням чекала, коли закохані зіграють весілля, але цього так і не сталося.

Діма Коляденко зізнається, завжди знав, що свої стосунки з Біликом він ніколи не узаконить.

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Я робив Ірі пропозицію, але я відчував, що у нас не буде весілля. Так, ми намагалися зробити дитину, так, ми хотіли, ми вигадували ім'я. Але я знав, що ми не будемо разом. У мене була чуйка така. Я їй просто робив пропозицію, жартома. Я знав, що Іра братиме обручки, але заміж за мене ніколи не вийде, – розповів шоумен.

Одного разу Ірина Білик та Дмитро Коляденко відвідали шоу для дорослих / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Відносини пари були насиченими, закохані часто мандрували разом, літали на шопінг. Якось в Амстердамі потрапили на вулицю червоних ліхтарів, де саме починалося шоу для дорослих.

Ми заплатили на двох сто євро. Відкривається завіса, виходить чоловік та жінка. Чоловік роздягає жінку наголо. Вона роздягає його, і вони починають перед усіма займатися сексом. Коротше, ми з Білик ледь до готелю добігли, – поділився з журналістами каналу "Україна" Коляденко.

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