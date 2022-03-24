Директор Софії Ротару пояснив, чому співачка уникає тему війни в Україні: "Вона народна артистка СРСР"

Поки українські артисти активно воюють на інформаційному фронті та закликають росіян зупинити свого диктатора-президента, Софія Михайлівна зникла з горизонту

Директор Софії Ротару прокоментував її мовчання про війну в Україні / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, Колаж: Сьогодні

Місяць тому Софія Ротару повідомила, що вона разом з родиною перебуває у Києві та молиться за наших захисників та мир в Україні. З того часу артистка більше не з'являлась на публіці та у Мережі.

Водночас концертний директор Софії Михайлівни Сергій Лавров пояснив, що артистка – аполітична і вона просто намагається уникати розмов на теми війни.

Реклама

Софія Михайлівна завжди була аполітичною, намагалася уникати розмов на ці теми. Вона – народна артистка СРСР і однаково добре ставилася до всіх колишніх союзних республік, – заявив Лавров, повдомляє "КП".

Також директор Ротару згадав історію, як у 2014 році, після анексії Росією Криму, син зірки – Руслан Євдокименко "підставив свою маму фотографією з українським прапором".

У 2014 році у Ротару був запланований великий гастрольний тур Росією. І її син Руслан Євдокименко опублікував у соцмережах фотографію матері з жовто-блакитним прапором, підписавши "Слава Україні!". Вибухнув грандіозний скандал, всі кричали, що Ротару зрадила нашу країну, і гастролі довелося скасувати, – сказав Лавров.

Директор зізнався, що давно не спілкувався з Ротару і навіть "боїться їй телефонувати", тому не в курсі останніх подій. Ймовірно, це пов'язано з затриманням сина та онука співачки, які намагались втекти з України до Молдови під час війни.

До речі, вчора онук Ротару - Анатолій Євдокименко вперше вийшов на зв'язок після невдалої втечі з України. Однак він так і не прокоментував останні події.

Реклама

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!