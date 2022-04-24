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Піднімають бойовий дух і вселяють віру: українські пісні про війну, які треба додати у плейлист

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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24 квітня, 11:43
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Музика зараз те, що допомагає не опускати руки, тримати лад і вірити у майбутню перемогу України. Сьогодні пісні – це зброя
Пісні сьогодні - ще один вид зброї проти окупантів
Пісні сьогодні - ще один вид зброї проти окупантів / Фото: открытые источники

24 лютого назавжди увійде до історії чорним кольором. Це день, коли Росія напала на Україну, без оголошення війни. Ця кричуща подія розділила життя кожного українця на до та після. Наша нація зараз сильна та об'єднана як ніколи. Мільйони людей захищають Батьківщину по всіх напрямках. Артисти – не виняток. Хтось зі зброєю в руках, інші – за допомогою гострого слова, волонтерства та благодійних ініціатив на благо України, а також свого голосу.

У світле свято Великодня ділимося піснями від українських артистів, які знайшли в собі сили випустити нові хіти, адже для багатьох зараз музика – справжній порятунок від тривог та смутку, який переживає кожен українець через російське вторгнення.

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Наступні хіти змушують серце битися сильніше: вони про війну, про нашу перемогу, про мужність українського народу. Обов'язково додайте їх у свій плейлист!

Українські пісні про війну, які треба почути

ARMY REMIX | Andriy Khlyvnyuk x The Kiffness

Pink Floyd/Andriy Khlyvniuk – "Ой у лузі червона калина"

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Олександр Пономарьов – "УКРАЇНА ПОБЕДЖАЄ"

PROBASS ∆ HARDI – "ДОБРОГО ВЕЧОРА"

Сергій Бабкін: "Я солдат" – Російський військовий корабель, йди нах*й

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Макс Барських – "Буде весна"

"Антітіла" – "Топіті за своє"

Artem Pivovarov – "Не твоя війна"

ТНМК та Kozak System – "Мамо"

Тарас Боровок – "Байрактор"

Оля Цибульська – "Мінає день"

KAZKA – I Am Not Ok

MELOVIN – "Не зволікай"

Олег Скрипка – "Героям слава!"

"СКАЙ" – "Не Відступати і Не Здаватися"

THE HARDKISS – "Як ти?"

Настя Каменських – Я – Україна

TamerlanAlena X Andi Vax – "Моя Україна"

Go_A – Kalyna

ROXOLANA – І СіЮ / I SeeYou

Tabakov – "Забирайся, війна!"

Наталія Могилевська – "Ми стоять!"

Марія Яремчук – "Дорога Воїна"

GARNA – "Моя Земля"

Арсен Мірзоян "Моя країна"

Дякуємо всім артистам, які продовжують працювати і в цей найпростіший час у сучасній історії підбадьорювати українців.

Віримо у ЗСУ та нашу перемогу!

Також не пропустіть сатиричний вірш від Стаса Боклана про походження російської армії

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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