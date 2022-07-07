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Дмитро Гордон присоромив оголену Наташу Корольову, яка проводить ритуали для схуднення

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 липня, 15:54
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Журналіст не втримався і висміяв співачку, яка вирішила підзаробити на марафоні зі схуднення. Також Гордон показав одне з ганебних фото інфоциганки. Це треба бачити
Дмитро Гордон висміяв рашистку Корольову
Дмитро Гордон висміяв рашистку Корольову / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше Наташа Корольова відкрито зізнавалась у кохані Україні та своєму рідному місту Києву. Але після 24 лютого співачка замовчала. Вона так і не спромоглася сказати бодай слово про повномасштабне вторгнення РФ. Натомість артистка встигла порозважатись з Тарзаном на 9 травня та відірватись у річковому круїзі Волгою.

За ці місяці жахливої війни мовчазна Наташа Корольова лише наважилась зайнятись інфоциганством, або ж як каже співачка, онлайн-марафоном про схуднення.

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Днями Дмитро Гордон опублікував в Instagram фото Наташі Корольової, яка в оголеному вигляді догори дриґом виконує "ритуали для схуднення". На знімку співачка написала, буцімто подібні вправи приносять їй величезний результат.

Проте у журналіста склалося своє враження від побаченого

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Киянка наташа корольова, яка не підтримала Україну, робить все, щоб курячі мізки перетекли у свинячу ж*пу. Ну чи навпаки, – підписав фото зі співачкаю Гордон.

Примітно, що журналіст написав ім'я та прізвище артистки з маленької літери.

Фоловери оцінили почуття гумору Гордона і також засудили Корольову:

  • Іспанський сором. У них там з трусами дійсно якась біда.
  • Вона вже як її примат (Тарзан), гола бігає.
  • Не має чому перетікати.
  • Це росіяни використовують сраку як голову, тому що вони думають п'ятим місцем.
  • А де "великий результат"?
Скриншот Instagram

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон вже критикував Наташу Корольвоу за її нейтральність.

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Зазначимо, поки Поки Наташа Корольова ігнорує війну, мама та сестра "Русалки" підтримують Україну.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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