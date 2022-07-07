Дмитро Гордон присоромив оголену Наташу Корольову, яка проводить ритуали для схуднення

Раніше Наташа Корольова відкрито зізнавалась у кохані Україні та своєму рідному місту Києву. Але після 24 лютого співачка замовчала. Вона так і не спромоглася сказати бодай слово про повномасштабне вторгнення РФ. Натомість артистка встигла порозважатись з Тарзаном на 9 травня та відірватись у річковому круїзі Волгою.
За ці місяці жахливої війни мовчазна Наташа Корольова лише наважилась зайнятись інфоциганством, або ж як каже співачка, онлайн-марафоном про схуднення.
Днями Дмитро Гордон опублікував в Instagram фото Наташі Корольової, яка в оголеному вигляді догори дриґом виконує "ритуали для схуднення". На знімку співачка написала, буцімто подібні вправи приносять їй величезний результат.
Проте у журналіста склалося своє враження від побаченого
Киянка наташа корольова, яка не підтримала Україну, робить все, щоб курячі мізки перетекли у свинячу ж*пу. Ну чи навпаки, – підписав фото зі співачкаю Гордон.
Примітно, що журналіст написав ім'я та прізвище артистки з маленької літери.
Фоловери оцінили почуття гумору Гордона і також засудили Корольову:
- Іспанський сором. У них там з трусами дійсно якась біда.
- Вона вже як її примат (Тарзан), гола бігає.
- Не має чому перетікати.
- Це росіяни використовують сраку як голову, тому що вони думають п'ятим місцем.
- А де "великий результат"?
Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон вже критикував Наташу Корольвоу за її нейтральність.
Зазначимо, поки Поки Наташа Корольова ігнорує війну, мама та сестра "Русалки" підтримують Україну.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"