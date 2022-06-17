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Дмитро Комаров у свій день народження виставив на аукціон улюблену машину (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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17 червня, 18:06
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У свій 39 день народження мандрівник Дмитро Комаров вирішив продати свій автомобіль, а отримані кошти передати на допомогу українцям та бійцям ЗСУ
Дмитро Комаров продає автомобіль, щоб допомогти Україні
Дмитро Комаров продає автомобіль, щоб допомогти Україні

Сьогодні свій день народження святкує український мандрівник та телеведучий Дмитро Комаров. За час своєї кар'єри він побачив безліч дивовижних країн та культур. Але через війну барвисті подорожі довелося відкласти – сьогодні Комаров документує все, що відбувається в Україні.

Свій 39-й день народження Комаров вирішив також присвятити допомоги іншим та виставив на аукціон свій автомобіль Сhrysler Сrossfire. Про це телеведучий розповів Instagram.

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Хочу використати цю дату з користю для України. Виставляю на аукціон колись улюблену мною "іграшку". У цій машині було придумано багато сюжетів "Світу навиворіт", – розповів Дмитро.

Автомобіль телеведучий придбав у 2013 році у власника невеликого автопарку, і весь цей час він радував свого власника. Комаров заявив, що готовий віддати машину тому, хто запропонує найбільшу суму.

Я схожу в МРЕО на переоформлення з тим, хто запропонує найбільшу ціну. Якщо буде бажаючий купити конфіденційно – схожу на представника. Вся сума – на допомогу Україні. Упевнений, ви не сумніваєтеся, що я правильно спрямую кошти і звітую публічно. Якщо покупець захоче – з'явиться у соцмережах та ЗМІ. Ні – залишиться анонімним, – повідомив Комаров.

Раніше прапор України, підписаний лідером Kalush Orchestra, купили за 18,4 тис. гривень на аукціоні.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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