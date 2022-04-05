Дмитра Гордона засудили за дружбу із покійним путінським артистом Йосипом Кобзоном

Український журналіст висловив свою версію, чому його колега Дмитро Гордон перестав спілкуватися зі своїми численними друзями з Росії

Журналіст та блогер Дмитро Гордон не боїться висловлювати гучні фрази на адресу російських артистів, які замовчують чи підтримують війну в Україні. Уродженку Києва Наташу Корольову відомий журналіст взагалі вкрив матом.

У своїх останніх інтерв'ю Гордон говорив, що після початку війни в Україні у нього не залишилося друзів у Росії. Свою думку щодо цього висловив український журналіст Віталій Портніков.

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За словами журналіста, Гордон довгий час намагався підтримувати зв'язок із старими друзями з російського шоу-бізнесу, але все змінилося, коли з початком повномасштабної війни його друзі відмовилися підтримати Україну.

Проте, на думку Портнікова, Гордону варто було переглянути своїх товаришів ще у 2014 році з початком бойових дій в Україні. Адже навіть після цього журналіст продовжував підтримувати зв'язок із багатьма рашистами.

Свого часу Дмитро Гордон вважав Йосипа Кобзона своїм приятелем і не відмовився від дружби із цим палким шанувальником Володимира Путіна та його донецьких найманців навіть після 2014 року. Добре, що прозріння приходить вчасно! я впевнений, що зараз Кобзон, відомий ветеран радянської армії, був би живий, у перших рядах путінської агресії проти України і закликав російську армію оперативніше вбивати українців! Але Кобзон помер... і не треба від дружби з ним відмовлятися, – сказав Портніков.

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