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До болю у суглобах: як Даша Астаф'єва допомагає українським бійцям у тилу

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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11 квітня, 22:20
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Популярна артистка зізналася, що мотивує її щодня чистити величезні мішки з картоплею
Даша Астаф'єва всі сили та можливості спрямовує на допомогу українцям
Даша Астаф'єва всі сили та можливості спрямовує на допомогу українцям / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва сьогодні є справжнім прикладом для кожного. Артистка всі сили та можливості спрямовує на допомогу українцям, незважаючи на те, що нещодавно втратила близьку людину.

Днями під час відвертого інтерв'ю з Лілією Ребрик для програми "Ранок з Україною" каналу "Україна" зірка зізналася, що мотивує її знову і знову мішками чистити картоплю та як вона оцінює своїх колег, які продовжують давати концерти та писати пісні.

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Даша Астаф'єва щодня працює на кухні / Скріншот: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф’єва чи не щодня у соціальних мережах ділиться світлинами про те, як вона допомагає бійцям, записує мотивуючі відео та звернення на підтримку українців. І хоча сьогодні зірці не до сцени, вона впевнена – артисти, які готові співати для народу, мають це робити незважаючи ні на що.

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Ніхто не був готовий до війни. Хтось знав, хтось здогадувався, але готовим ніхто не був. Зараз дуже важливо розуміти одне – кожен має займатись тим, чим він може! Більше того, як би то смішно не звучало, слід отримувати задоволення, від того, що ви робите! Я чищу ту картоплю так, що шкірки летять по всій кухні, але роблю то з таким задоволенням, навіть часу не помічаю, – поділилася Даша Астаф'єва в інтерв'ю "Ранку з Україною".

Даша Астаф'єва – майстер з чищення картоплі
Даша Астаф'єва – майстер з чищення картоплі / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша зізналася, що навіть не відчуває втоми, адже робить свою роботу з любов'ю і від щирого серця.

Я проговорюю собі, що це все для коханого. Уявляю, що це треба зробити дуже швидко і від душі, як великий сюрприз, – коментує Астаф’єва. – Цікаво те, що втоми я не відчуваю, але днями, наприклад, сіла чистити і зрозуміла, що мішок, який це вчора був нормою, сьогодні здається чимось космічним. А в нас працює реабілітолог, вона звернула увагу на мої руки і сказала, що треба зробити паузу, адже це велике навантаження на суглоби.

Навіть відпочиваючи від чищення картоплі, Даша Астаф'єва знаходить собі інші не менш важливі справи – допомагає тваринам та притулкам, а також людям похилого віку їжею та коштами.

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Раніше Даша Астаф'єва рознесла російський шоу-бізнес, який підтримує божевілля путіна.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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