До глибини душі! Антитіла присвятили пісню загиблим на війні батькам (відео)

Український гурт "Антитіла" у День батька випустив нову композицію, яку присвятив усім українським батькам, які віддали життя за незалежність України

"Антитіла" присвятили пісню загиблим на війні батькам / Фото: instagram.com/antytila_official

Тисячі українських чоловіків сьогодні захищають не лише свою сім'ю, а й свою країну. І на величезне нещастя, багато хто з них так і не повертається з бою додому.

Гурт "Антитіла", який раніше представив трек про війну з Едом Шираном, присвятив нову пісню "У книжках" кожному українцю, який ціною свого життя захищав Україну.

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Символічно, що музична композиція вийшла в особливий день – День батька. Кадри з відео кліпу торкнуться глибини душі будь-якого, як і долі всіх українських дітей, які стали сиротами.

Він вивчить усі кольори, цифри та літери, закінчить школу, інститут. Дізнається про любов і дружбу, радість і розчарування. Можливо, стане великим винахідником або відомим коміком, можливо, напише важливий програмний код, чи комусь врятує життя... Але вже ніколи не дізнається одного – голосу тата. Війна має багато сенсів... Але нею не можна виправдати дитячі сльози. Ніколи! – написав лідер гурту Тарас Тополя про дітей, які втратили на війні батьків.

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Нагадаємо, раніше ще один трек підкорив українських слухачів. Jerry Heil та аlyona аlyona випустили пісню про питання, які мучать українців – "Чому?".