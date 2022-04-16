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Порада Андрія Бєднякова, який втратив маму, розриває душу: прислухайтеся, доки не пізно

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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16 квітня, 17:54
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Відомий телеведучий і шоумен зараз переживає дуже непростий час... Не пропустіть зворушливий і болючий пост Бєднякова
Андрій Бідняков горює та закликає приділяти батькам більше часу
Андрій Бідняков горює та закликає приділяти батькам більше часу / Фото: instagram.com/biedniakov, открытые источники

Ведучий Андрій Бєдняков родом із Маріуполя. У блокадному місті до початку квітня були його рідні: мама, сестра. Після повідомлень про те, що рідним Андрія вдалося залишити місто, прийшла шокуюча новина: мама Бєднякова померла.

Наразі телеведучою переживає дуже тяжкий час. Як і мільйони українців, через російське вторгнення тих, хто втратив будинок, рідних, він намагається триматися, але біль від втрат через російський чобіт просто розриває душу.

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Андрій Бідняков досі не може прийти до тями

У Instagram він знову звернувся до мами з вдячністю і закликав усіх зателефонувати своїм мамам і вкотре сказати слова любові.

Варто всім і кожному скористатися порадою від Андрія Бєднякова, доки не пізно...

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Нагадаємо, раніше Андрій Бідняков зачепив рашистів та їхніх дружин.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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