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До зустрічі в суді? Оксана Білозір наїхала на Полякову та Матвієнко через пісні

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 00:08
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Народна артистка України звинуватила співачок у тому, що вони порушують авторське право
Оксана Білозір пригрозила судом Олі Полякової та Тоні Матвієнко
Оксана Білозір пригрозила судом Олі Полякової та Тоні Матвієнко / Фото: Колаж: Сьогодні

Ймовірно, в українському шоу-бізнесі назріває новий скандал. Легенда сцени Оксана Білозір пригрозила Олі Поляковій і Тоні Матвієнко через те, що ті нібито виконали її композиції без дозволу.

В своєму Facebook-профілі артистка опублікувала пост, в якому рознесла колег. Оксана Білозір обурена, що деякі артисти не зважають на інтелектуальні та авторські права.

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Мені звичайно приємно, що багатьом їз вас подобаються пісні, які я виконую, але щоб уже так нахабно їх переспівувати? Без огляду на авторське право, інтелектуальні права, прожите мною моє життя у моїх піснях… Невже не вистачає творчої фантазії та свого креативного мислення? Нагадую, що війна війною, а закони в Україні працюють! Хочете отримувати листи-щастя?, – написала Білозір.

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У своєму зверненні вона згадала Олю Полякову, яка нещодавно представила пісню "Колискова мелодія України" на всім відому мелодію Мирослава Скорика.

Ось, як звучить оригінал, у виконанні Оксани Білозір:

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Звинуватила артистка і Тоню Матвієнко за пісню "Коханий" – її Ігор Білозір присвятив Оксані Білозір та Квітці Цісик. У 2013 році Тоня Матвієнко виступила з цим хітом на "Українській пісні року":

Пісню "Коханий" уперше виконала Оксана Білозір за часів ВІА "Ватра", солістом якого був її перший чоловік – Ігор Білозір.

Оксану Білозір підтримали підписники у соцмережі – вони впевнені, що за порушення авторського права необхідно відповідати:

  • "Підтримую, Оксана Володимирівна! Поцупити пісню легше, ніж написати, ще й видати її за свою... є і таке! Тільки у нас забувають або взагалі незнають, що духовне рейдерство – теж злочин!"
  • "Погоджуюсь! Нам потрібно цінувати авторів, виконавців і той життєвий шлях яка проходить пісня, щоб дійте до серця слухачів! Дозвіл на виконання пісні – це повинно бути як закон!"

Скріншот: facebook.com/oksana.bilozir

Нагадаємо, раніше мама Кузьми Скрябіна звинуватила лейбл у викраденні авторських прав на творчість музиканта.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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