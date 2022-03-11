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Добрий вечір, ми з України! З ким одружений секс-символ Миколаївської ОДА Віталій Кім та що про нього відомо

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 березня, 12:47
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За час війни голова Миколаївської ОДА став супергероєм соцмереж та справжнім серцеїдом завдяки своєму бойовому настрою та оптимізму
Біографія Віталія Кіма, голови Миколаївської ОДА.
Біографія Віталія Кіма, голови Миколаївської ОДА. / Фото: Facebook

Наше життя кардинально змінилось після вторгнення Росії в Україну. Замість розважальних шоу та моніторингу сторінок знаменитостей ми стали щодня дивитись та слухати наших політиків. За ці 16 днів війни деякі українські політичні діячі стали нашими зірками та навіть секс-символами! Володимир Зеленський, Олексій Арестович, Михайло Федров та інші дуже запали в душу українцям та всьому світу

Також став кумиром українців голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. Ба більше, для жінок він став спражнім крашом (англ. сленг – людина, яка дуже подобається). Тож не дивно, що багато красунь цікавляться його життям, особливо особистим.

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Віталій Кім став приводом для мемів.
Віталій Кім став приводом для мемів.

"Сьогодні" розповідають, з ким одружений Віталій Кім та що відомо про його біографію.

40-річний очільник Миколаївської ОДА вже давно одружений. Разом з коханою Юлією Кім виховує трьох дітей: дві дочки – Євгенію та Олександру, а також, якого звуть Руслан.

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Віталій Кім з дружиною та сином.
Віталій Кім з дружиною та сином.

Віталій Кім з дітьми.
Віталій Кім з дітьми.

Віталій Кім з дітьми та коханою.
Віталій Кім з дітьми та коханою.

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Віталій Кім: біографія

Віталій Олександрович народився 13 березня 1981 року у Миколаєві. Його батько заслужений тренер з баскетболу, грав у молодіжній збірній СРСР.

Кім вільно володіє англійською мовою, частково знає корейську та французьку.

У 1998 році почав займатися підприємницькою діяльністю. З 2005 року до 2011-го Кім керував кількома підприємствами в Миколаєві, а також займався міжнародними інвестиціями.

У 2015-му Віталій Олександрович був керівником аналітичного департаменту Міністерства аграрної політики України. Також він був засновником групи девелоперських компаній та займався будівництвом житлових комплексів "Апельсин", "Концерт", "Затишний".

Віталій Кім з 2020 року голова Миколаївської ОДА.
Віталій Кім з 2020 року голова Миколаївської ОДА.

З 25 листопада 2020 року Кім обіймає посаду голови Миколаївської ОДА.

Цікаві факти про Віталія Кіма

6 березня 2022 року Кім був удостоєний Ордену Богдана Хмельницького III ступеня – за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність та самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від від російських загарбників.

/ Фото: скріншот

Найпопулярніша фраза Віталія Кіма, якою він завжди починає свої відеозвернення у воєнний час: "Добрий вечір, ми з України".

Віталій Кім сам веде офіційну сторінку голови Миколаївської ОДА в Facebook та в Telegram-каналі.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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