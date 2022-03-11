Добрий вечір, ми з України! З ким одружений секс-символ Миколаївської ОДА Віталій Кім та що про нього відомо

Наше життя кардинально змінилось після вторгнення Росії в Україну. Замість розважальних шоу та моніторингу сторінок знаменитостей ми стали щодня дивитись та слухати наших політиків. За ці 16 днів війни деякі українські політичні діячі стали нашими зірками та навіть секс-символами! Володимир Зеленський, Олексій Арестович, Михайло Федров та інші дуже запали в душу українцям та всьому світу
Також став кумиром українців голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. Ба більше, для жінок він став спражнім крашом (англ. сленг – людина, яка дуже подобається). Тож не дивно, що багато красунь цікавляться його життям, особливо особистим.
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"Сьогодні" розповідають, з ким одружений Віталій Кім та що відомо про його біографію.
40-річний очільник Миколаївської ОДА вже давно одружений. Разом з коханою Юлією Кім виховує трьох дітей: дві дочки – Євгенію та Олександру, а також, якого звуть Руслан.
Віталій Кім: біографія
Віталій Олександрович народився 13 березня 1981 року у Миколаєві. Його батько заслужений тренер з баскетболу, грав у молодіжній збірній СРСР.
Кім вільно володіє англійською мовою, частково знає корейську та французьку.
У 1998 році почав займатися підприємницькою діяльністю. З 2005 року до 2011-го Кім керував кількома підприємствами в Миколаєві, а також займався міжнародними інвестиціями.
У 2015-му Віталій Олександрович був керівником аналітичного департаменту Міністерства аграрної політики України. Також він був засновником групи девелоперських компаній та займався будівництвом житлових комплексів "Апельсин", "Концерт", "Затишний".
З 25 листопада 2020 року Кім обіймає посаду голови Миколаївської ОДА.
Цікаві факти про Віталія Кіма
6 березня 2022 року Кім був удостоєний Ордену Богдана Хмельницького III ступеня – за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність та самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від від російських загарбників.
Найпопулярніша фраза Віталія Кіма, якою він завжди починає свої відеозвернення у воєнний час: "Добрий вечір, ми з України".
Віталій Кім сам веде офіційну сторінку голови Миколаївської ОДА в Facebook та в Telegram-каналі.
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