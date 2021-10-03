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Добринін заговорив про поповнення в родині з Квітковою: Вона хоче дівчинку

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
3 жовтня, 20:41
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Український телеведучий Нікіта Добринін і його дружина Дар'я Квіткова в липні вперше стали батьками. Тепер зіркові мама і тато поєднують виховання дитини і роботу
Нікіта Добринін розповів про можливе поповнення в родині
Нікіта Добринін розповів про можливе поповнення в родині / Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Через кілька місяців після появи первістка Нікіта Добринін і Даша Квіткова, які нещодавно з'їздили на відпочинок за 224 тисячі гривень, вже замислюються про поповнення в родині.

В інтерв'ю для програми "Світське життя" Нікіта Добринін зізнався, що коли вони обирали ім'я для свого сина – Льва, то міркували над декількома варіантами.

У нас було п'ять варіантів імен. І вони всі були дуже круті. Я навіть не хочу розголошувати їх, тому що вірю, що ми ними скористаємося. Коли тільки Даша народила, її привезли в палату, вона сказала, що хоче дівчинку, – розповів Нікіта Добринін.

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Даша Квіткова опублікувала фото з сином
Даша Квіткова опублікувала фото з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

За історією розвитку стосунків Даші Квіткової та Нікіти Добриніна спостерігала майже вся країна. Вони стали першою парою головного популярного романтичного шоу, у якій склались стосунки, і переможниця вийшла заміж за головного героя. 12 серпня 2020 року Добринін і Квіткова влаштували урочисту весільну церемонію, а 13 липня цього року у пари народився первісток Лев.

Зіркові батьки майже одразу ж показали його фотографію в соцмережі, на відміну від багатьох інших знаменитостей, які перший час вважають за краще приховувати обличчя новонародженого чада від публіки.

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Дивіться інтерв'ю Даші Квіткової в програмі "Зірковий шлях":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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