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Донька Ані Лорак затьмарює співачку своїм талантом: "Набагато краще, ніж у її мами" (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 червня, 15:43
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Ексчоловік Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу показав фанам, на що здатна їхня спадкоємиця Софія
Ексчоловік Ані Лорак показав, який хист має їхня донька
Ексчоловік Ані Лорак показав, який хист має їхня донька / Фото: Скріншот із відео

Що Мурат Налчаджиоглу, що "мовчазна" Ані Лорак ні в чому не відмовляють своїй єдиній дочці. Ба більше, у 10 років Софію вже прозвали розпещеною та скандальною дівчинкою.

9 червня Софії виповнюється 11 років. З нагоди дня народження її тато вирішив поділитись теплим відеопривітанням в Instagram.

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Моя безмежна любов. З днем народження. Любові та миру! Хай благословить тебе Бог! – написав Мурат.

У ролику бізнесмен показав, як розважається з донькою на пляжі. Також він похизувався, як Софія вміло танцює під трек Enemy гурту Imagine Dragons.

Фоловери тут же оцінили хореографію дівчинки. Деякі зазначили, що у Софії краще виходить, ніж у мами:

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  • Дуже талановита дівчинка.
  • У дівчинки пластика набагато краща, ніж у її мами.
  • Класно танцює.
Скріншот Instagram

Інші ж підписники почали дискутувати, на кого дівчинка більше схожа – тата чи маму:

  • Схожа на Ані Лорак.
  • Дуже схожа на тата!
  • Дуже на вас (Мурата. – Ред.) схожа.
  • Татусева дівчинка.
  • Красуня, на маму схожа.
Скріншот Instagram

Зазначимо, поки Ані Лорак замовчує війну на Батьківщині та готується до осінніх концертів у Німеччині та Чехії, Мурат Налчаджиоглу з Туреччини допомагає українцям та висвітлює в Мережі правду про те, що робиться в Україні.

Через війну бізнесмен довго не міг бачитися зі своєю дочкою, але наприкінці квітня йому таки вдалося зустрітися у Туреччині з Софією.

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У Мережі також досі тривають дискусії щодо того, де зараз перебуває Лорак. Подейкують, що вона виїхала з Росії, де жила з донькою вже довгий час.

Нещодавно українська спортсменка Лілія Подкопаєва розповіла, чи підтримує вона зв'язок зі своєю мовчазною кумою Ані Лорак.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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