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Дочка Єгорової шокована скандальною заявою мами: Відчуваю біль, сором та бажання захистити своїх дітей

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 07:46
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Стася Ровінська після заяви мами у Facebook порушила мовчання. Старша донька актриси розповіла, які зараз у них стосунки
Старша донька Сніжани Єгорової прокоментувала скандальну заяву мами
Старша донька Сніжани Єгорової прокоментувала скандальну заяву мами / Фото: Instagram

Стася Ровінська про висловлюванні мами на підтримку Володимира Путіна дізналася від друзів. В Instagram вона зізналася, що вже більше року не спілкується з Єгоровою , зокрема через різну громадянську позицію.

побачивши її заяву про підтримку країни агресора відчуваю біль, сором, та бажання захистити своїх дітей. Бо мені страшно за них, мені страшно, бо їх бабуся, сидячи за кордоном підтримує людину, яка вбиває українців і не переймається навіть за безпеку своїх онуків, які живуть в Україні, ходять тут в школу, садочок…

Актриса Сніжана Єгорова з дочкою Стасею
Актриса Сніжана Єгорова з дочкою Стасею / Фото: facebook.com/snezhana.egorova

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Старша донька актриси зазначила, що вона не може і не повинна відповідати за слова та вчинки мами. Стася переживає за своїх молодших братів та сестру, які зараз перебувають разом із мамой за кордоном.

Своїми діями та страшними заявами вона ставить під загрозу і їх, ні в чому не винних дітей..

Заява Сніжани Єгорової прокоментували й українські зірки. Колеги дивуються, що могло стати причиною такої позиції.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці візьмуть Сніжану Єгорову на контроль через її слова про Путіна.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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