google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo

Вергелес проти Талашко

Український трек LOBODA

Відмовився від опікунства

MELOVIN про батьків

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Дочка Еллерт відповіла на прохання помирити тата з Ксенією Мішиною: "Я нічого не вирішую"

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
13 серпня, 18:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український сценарист і комік Олександр Еллерт показав відпочинок зі своєю дочкою, Еліною. На якийсь час зірковий тато дав дівчинці телефон, щоб вона відповіла на запитання підписників
Дочка Еллерта прокоментувала його стосунки з Ксенією Мішиною
Дочка Еллерта прокоментувала його стосунки з Ксенією Мішиною / Фото: instagram.com/ellert_a

Шанувальники сценариста "95 Кварталу" Олександра Еллерта і Ксенії Мішиної, яка вчора в шкіряній сукні пролетіла над сценою в обіймах танцюриста, усе ще чекають возз'єднання пари. З таким проханням звернулися підписники до доньки Еллерта, побачивши, що вона активно відповідає на питання в соцмережі.

Реклама

В Instastories в акаунті Олександра Еллерта хтось із підписників написав: "Елі, помири тата з Ксю". Еліна Еллерт не проігнорувала це повідомлення, але відповіла, що не зможе допомогти.

Смішно. Смішно, дуже смішно! Я в цьому нічого не вирішую. Це їхнє життя, я тут ні при чому. Спасибі, – сказала дочка Олександра Еллерта.

Еліна Еллерт відповіла на питання про примирення тата і Ксенії Мішиной
Еліна Еллерт відповіла на питання про примирення тата і Ксенії Мішиной / Фото: instagram.com/ellert_a

Еліна – дочка Олександра Еллерта від першого шлюбу. Дівчинка народилася у 2007 році. З мамою Еліни Олександр розлучився через два роки після весілля. Попри розлучення батьків, зараз в Елі з татом хороші стосунки.

Олександр Еллерт зі своєю донькою Еліною
Олександр Еллерт зі своєю донькою Еліною / Фото: instagram.com/ellert_a

Реклама

Нагадаємо, що Ксенія Мішина заявила про розставання з Олександром Еллертом в середині липня. Досі знаменитості не розкрили деталей розриву.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:

Дізнайтеся інші новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Кейт Вінслет для LA Times
Всі обговорюють
Які артисти відмовилися виступати на концерті до Дня Незалежності
Бути в курсі
Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
Що ще додала Ксенія
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти