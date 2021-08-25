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Дочка Костянтина Меладзе екстрено госпіталізували

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
25 серпня, 14:29
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Дочка відомого продюсера Костянтина Меладзе Лія поділилася кадрами з палати у себе в Instagram
Дочка Костянтина Меладзе потрапила в лікарню
Дочка Костянтина Меладзе потрапила в лікарню / Фото: Instagram

Середня дочка відомого композитора Костянтина Меладзе була госпіталізована в одну з лікарень.

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Лія Меладзе не стала в InstaStories уточнювати причину госпіталізації , але зазначила, що найстрашніше позаду. Дочка Костянтина Меладзе подякувала підписникам за підтримку.

Спасибі за те, що писали мені, хвилювалися, були поруч, – написала Лія.

Трохи пізніше дочка Костянтина Меладзе опублікувала ще одне фото з лікарні. Вона лежала під крапельницею і численними електродами, які відстежують стан її тиску.

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Костянтин Меладзе вважає за краще не говорити про особисте – про госпіталізацію дочки у себе в он соцмережах не розповідав.

Нагадаємо, с першою дружиною Яною Сум відомий продюсер прожив в шлюбі 19 років. За цей час у пари народилося троє дітей: старша дочка Аліса з'явилася на світ у 2000 році, Лія – в 2004-му, а син Валерій, який народився з діагнозом аутизму, – в 2005-му.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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