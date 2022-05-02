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Донька Костянтина Меладзе зізналася, куди виїхала з України

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 08:07
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17-річна Лія Меладзе, відповідаючи на запитання підписників у Instagram, розповіла, де перебуває зараз, та поділилася планами на майбутнє
Лія Меладзе розповіла про своє місцеперебування
Лія Меладзе розповіла про своє місцеперебування / Фото: instagram.com/meladzeliya

У перші дні повномасштабного вторгнення донька Костянтина Меладзе Лія була в Україні. Проте за тиждень дівчині вдалося виїхати з України. Наразі вона перебуває в Італії. Про це Лія розповіла у InstaStories.

Скріншот: Instagram

Дочка відомого продюсера, як і всі українці за кордоном, хоче якнайшвидше повернутися додому. Лія поки що не знає, коли це станеться.

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Щойно дозволять мої батьки, тої ж миті. Ми всі хочемо бути разом якомога швидше. Я рвалася до Києва однією з перших взагалі, але зрозуміла, що зарано

Скріншот: Instagram

Окрім цього, Лія Меладзе розповіла про плани на майбутнє. У вересні дівчина їде до США на навчання. Але потім вона хоче повернутися в Україну, щоб ділитися здобутими знаннями.

Де народився, там і згодився. Будемо робити неймовірно красиву музику всі разом і просувати індустрію, бо наші голоси повинні бути почутими і наші здібності повинні бути побаченими

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Лія Меладзе прагне піти стопами зіркового дядька і підкорити сцену. Дівчина займається вокалом і вже навіть здобула кілька нагород на музичних конкурсах в Іспанії та Італії. Незадовго до війни Лія взяла участь у шоу "Голос країни-12", де заспівала відому пісню Леонарда Коено – Hallelujah.

Раніше Лія Меладзе записала мотивуюче відео для українців

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."

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