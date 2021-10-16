Дочку Олі Полякової госпіталізували

16-річна Маша Полякова опублікувала у себя на сторінці в TikTok відео, яке зняла в палаті

Дочка Олі Полякової опублікувала відео з лікарні / Фото: Instagram/mashapolyakova

Старша дочка популярної співачки, яку нещодавно захейтілі за пісню з матами , опинилася під на наглядом лікарів. Маша поділилася в TikTok кадрами з палати. На опублікованому відео дівчина лежить на лікарняному ліжку, а до неї приєднані різні медичні апарати.

Реклама

У коментарях у дочки Олі Полякової стали цікавитися, що стало причиною госпіталізації. Але дівчина поки нічого про це не говорить.

"Чому ти в лікарні"

"Що сталося з тобою?"

"Що таке?"

Скріншот: TikTok

Скріншот: TikTok

Скріншот: TikTok

До слова, в цьому році Маша Полякова вже ділилася кадрами з лікарняної палати. Минулого разу дочка співачки госпіталізували в одну з приватних лікарень Києва. Тоді причиною госпіталізації став апендицит.

Дивіться ексклюзивному інтерв'ю Маші Полякової для програми Зірковий шлях на телеканалі Україна:

Реклама

Інші новини про зірок: