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Дочку Олі Полякової госпіталізували

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 жовтня, 15:53
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16-річна Маша Полякова опублікувала у себя на сторінці в TikTok відео, яке зняла в палаті
Дочка Олі Полякової опублікувала відео з лікарні
Дочка Олі Полякової опублікувала відео з лікарні / Фото: Instagram/mashapolyakova

Старша дочка популярної співачки, яку нещодавно захейтілі за пісню з матами , опинилася під на наглядом лікарів. Маша поділилася в TikTok кадрами з палати. На опублікованому відео дівчина лежить на лікарняному ліжку, а до неї приєднані різні медичні апарати.

@ mashapolyakova1

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У коментарях у дочки Олі Полякової стали цікавитися, що стало причиною госпіталізації. Але дівчина поки нічого про це не говорить.

  • "Чому ти в лікарні"
  • "Що сталося з тобою?"
  • "Що таке?"
Скріншот: TikTok
Скріншот: TikTok
Скріншот: TikTok

До слова, в цьому році Маша Полякова вже ділилася кадрами з лікарняної палати. Минулого разу дочка співачки госпіталізували в одну з приватних лікарень Києва. Тоді причиною госпіталізації став апендицит.

Дивіться ексклюзивному інтерв'ю Маші Полякової для програми Зірковий шлях на телеканалі Україна:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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