Донька переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина потребує операції: що сталося

У дівчинки виникли проблеми зі здоров'ям. Про це у своєму блозі розповіла Іванна – дружина Романа

У дочки Романа Сасанчина проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/sasanchyn_official,

Роман Сасанчин нарешті зустрівся з дружиною та дочкою – раніше пара була на межі розлучення. Здавалося, що зараз у сім'ї все гаразд, але пара зіштовхнулася зі складнощами – у їхньої донечки Елізабет виникли деякі проблеми з вухом.

Ми пішли до лікаря в держклініку і вона сказала, що у малечі болить горло – через це і температура. Але я відчула дивний запах у неї з вушка, і ми поїхали до приватного лікаря. Нам сказали, що у неї запалення вушка і пішло це від нежитя, – поділилася Іванна.

Фото: Instagram

Крім цього, дівчинці потрібна операція з видалення гемангіоми – це кров'яна пухлина чи доброякісна пухлина, що складається із судин.

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Ми були у кількох хірургів із гемангеомою, і нам сказали, що краще її видалити, бо вона інтенсивно росте, – розповіла Іванна.

За словами Іванни, у Польщі їм прописували краплі, але вони не допомогли. Утворення на щічці Елізабет видалятимуть лазером.

Нагадаємо, що Роман Сасанчин та його дружина Іванна познайомилися у 2020 році. За кілька місяців вони стали жити разом. Відомо, що спочатку пара жила у квартирі, яку Сасанчин здобув за перемогу у шоу "Голос країни", а потім – вони переїхали до Тернополя.

Раніше ми повідомляли, що дружина Романа Сасанчина дещо підкоригувала у своїй зовнішності.