Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Фінал Ліги Чемпіонів ❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Донька переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина потребує операції: що сталося

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 травня, 17:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У дівчинки виникли проблеми зі здоров'ям. Про це у своєму блозі розповіла Іванна – дружина Романа
У дочки Романа Сасанчина проблеми зі здоров'ям
У дочки Романа Сасанчина проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/sasanchyn_official,

Роман Сасанчин нарешті зустрівся з дружиною та дочкою – раніше пара була на межі розлучення. Здавалося, що зараз у сім'ї все гаразд, але пара зіштовхнулася зі складнощами – у їхньої донечки Елізабет виникли деякі проблеми з вухом.

Ми пішли до лікаря в держклініку і вона сказала, що у малечі болить горло – через це і температура. Але я відчула дивний запах у неї з вушка, і ми поїхали до приватного лікаря. Нам сказали, що у неї запалення вушка і пішло це від нежитя, – поділилася Іванна.

Фото: Instagram

Крім цього, дівчинці потрібна операція з видалення гемангіоми – це кров'яна пухлина чи доброякісна пухлина, що складається із судин.

Реклама

Ми були у кількох хірургів із гемангеомою, і нам сказали, що краще її видалити, бо вона інтенсивно росте, – розповіла Іванна.

За словами Іванни, у Польщі їм прописували краплі, але вони не допомогли. Утворення на щічці Елізабет видалятимуть лазером.

Нагадаємо, що Роман Сасанчин та його дружина Іванна познайомилися у 2020 році. За кілька місяців вони стали жити разом. Відомо, що спочатку пара жила у квартирі, яку Сасанчин здобув за перемогу у шоу "Голос країни", а потім – вони переїхали до Тернополя.

Раніше ми повідомляли, що дружина Романа Сасанчина дещо підкоригувала у своїй зовнішності.

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти