Дочка рашистки Сніжани Єгорової зіграє в американському фільмі про війну в Україні

Стася Ровінська здобула головну роль в американському короткометражному фільмі. Сюжет присвячений військовим діям у рідній країні актриси

Стася Ровинская отримала роль у фільмі про війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні,

На початку війни в Україні дочка Сніжани Єгорової разом зі своєю родиною переїхала жити до Сполучених Штатів. І там уже опановує нові кар'єрні горизонти.

У своєму Instagram-акаунті Стася Ровінська розповіла про майбутній фільм за її участю.

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Я буду головною героїнею американського короткометражного фільму про Україну, – розповіла шанувальникам екс-телеведуча.

Скріншот – instagram.com/sia_rovinska

Фільм отримав назву "Slava My Freedom". За сюжетом героїню Ровинської зватимуть Дарина.

Покликані на термінову службу російські солдати потрапляють у засідку, яку влаштували місцеві українські селяни. Це призводить до ланцюгової реакції самобутності, мужності та стійкості, – написано в описі майбутньої короткометражки за участю українки.

Проект стане для Ровінської повернутися до кіно. Нагадаємо, що раніше донька Сніжани Єгорової знімалася в кіно та серіалах. Останній проект за її участю, телесеріал "Опер на виклик".

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Раніше Стася Ровінська зізналася, що спілкується з дітьми українською, щоб за кордоном їх не вважали росіянами.