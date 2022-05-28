Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Дочка Сніжани Єгорової про Антіна Мухарського: Вони з мамою одне одного гідні, не поважаю його

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 травня, 14:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Актриса та телеведуча Стася Ровінська вперше за довгий час зізналася, як ставиться до колишнього чоловіка своєї скандальної мами
Стася Ровінська заявила, що Антін Мухарський багато брехав, зокрема - про Сніжану Єгорову
Стася Ровінська заявила, що Антін Мухарський багато брехав, зокрема - про Сніжану Єгорову / Фото: instagram.com/snezha_egorova, Facebook-сторінка Антіна Мухарського,

У 29-річної Стасі Ровінської досить тяжкі стосунки з мамою Сніжаною Єгорвою, яка останні кілька років робить скандальні заяви – то про українську армію, то про Путіна – актриса та телеведуча активно підтримує президента РФ.

Зараз Стася чоловіком та їхніми трьома дітьми перебуває у США, живе у друзів. Із мамою вона не спілкується. Раніше вона неодноразово заявляла, що їй соромно за власну матір. В інтерв'ю Аліні Доротюк Стася розповіла, які у неї стосунки з екс-чоловіком Єгорової, актором та ведучим Антіном Мухарським. Антін також засуджує Єгорову і навіть написав автобіографічну книгу, де описав стосунки зі Сніжаною.

Реклама

Мені важко коментувати, що каже Антін, тому що він теж така людина… Не дуже поважаю (його – Ред.), якщо чесно. Говорить одне, робить інше. Вони одне одного гідні. І книга його – наполовину брехня. Більше, ніж наполовину! – заявила Стася.

Антін Мухарський в автобіографії розповів про стосунки зі Сніжаною Єгоровою
Антін Мухарський в автобіографії розповів про стосунки зі Сніжаною Єгоровою / Фото: instagram.com/snezha_egorova,

На запитання Аліни, чи правда, що Сніжана Єгорова, як казав Мухарський, зловживала алкоголем, Стася відповіла негативно. Ровінська розповіла, що писала екс-чоловіку мами та цікавилася, навіщо він публічно бреше:

Можу погодитися тільки, що їй не варто його (алкоголь – Ред.) вживати, тому що в неї і так характер не дуже хороший, а коли вона вип'є – це все загострюється. Але назвати її алкоголічкою я, звісно, не можу, це неправда. І коментувати слова Антіна я теж не хочу, тому що в мене були ситуації, коли я йому писала: "Навіщо ти брешеш?", а він мені: "Це війна, дитинко, нічого особистого".

Реклама

Раніше Стася Ровінська зізналася, що спілкується з дітьми українською, щоб за кордоном їх не вважали росіянами .

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти