Молодша дочка Ольги Сумської – про цькування у школі, секрети від мами, ворожіння на Таро та хлопців

Ганна Борисюк розповіла нам, що приховує від мами, якими секретами ділиться зі старшою сестрою, про цькування в школі, продовження акторської династії і не тільки

Ганна Борисюк розповіла про булінг в школі, ворожіння на Таро та стосунки з батьками. / Фото: gandzyazen

Наразі доньці Ольги Сумської та Віталія Борисюка – Ганні 19 років. Вона пішла стопами зіркової сім'ї і тому навчається на акторку в Київському національному університеті ім. І. Карпенка-Карого. Раніше молодша дочка Сумської зізнавалася, що пережила булінг у школі, проте зараз все змінилось.

"Сьогодні" поспілкувалися з Ганною Борисюк і дізналися, чому в неї мало друзів, як її ображали в школі, якими одкровеннями ділиться з батьками та старшою сестрою Антоніною і чи має бойфренда.

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Про дозвілля з батьками, друзів та навчання

Донька Сумська зізнається, що любить подорожувати разом з батьками, ніж наодинці або з друзями. Адже, за її словами, "де батьки, там і позитив, а де позитив – там і удача".

Ганна любить подорожувати з батьками. / Фото: instagram.com/olgasumska

Я ще насправді не так добре заробляю, щоб подорожувати самій. З батьками набагато вільніше почуваюся. Хоча з друзями не було ще такого досвіду, щоб подорожувати, бо зараз ми більше дізнаємось один про одного у навчанні, – ділиться з нами Ганна.

Також дівчина розповіла, що має лише одну найкращу подругу, яка підтримує її. Як пояснює Борисюк, їй важко зосередити увагу на великій компанії, тому вона не заводить собі багато товаришів.

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У мене одна найкраща подруга. Я їй дуже вдячна, що вона є в моєму житті. Вона врятувала мене від поганих стосунків, обгородила від цього всього і направила в зовсім інший потік. Мені важко зосереджувати увагу на великій компанії, тому що до всіх потрібно шукати різний підхід.

За словами Ганни, основне коло її спілкування на сьогоднішній день – це одногрупники в університеті ім. Карпенка-Карого, де вона навчається на акторку.

Зараз це одногрупники, це таке основне коло. Далі цих людей поки що не рухаюся. Ми досі досліджуємо одне одного. Це така професія, де ти просто маєш бачити людину наскрізь і хочеться досягти того, щоб ми розуміли одне одного з півслова. Цього мені сьогодні вистачає.

Крім того, Борисюк порівняла навчання в університеті та школі. За її словами, у виші все по-іншому і зараз вона має дорослий підхід до життя. До речі, у школі її цькували через батьків, що породило у дівчини комплекси.

Ганна Борисюк розповіла про школу та університет. / Фото: gandzyazen

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У школі багато хто через невихованість звертає увагу на твоє зіркове походження: "Все у тебе куплено, все проплачено, за тебе все зробили батьки". Хоча чим батьки заслужили таке ставлення?! Вони працювали все своє життя для того, щоб бути такими, якими є зараз, і я просто переймаю від них найкраще та йду вперед, – каже Ганна.

Як додає дівчина, зараз, можливо, якісь відлуння буллінгу є і комплекси якісь залишилися, але вона розуміє, що це все наговорено через безглуздість.

Можливо, я погоджувалася з тим, як кажуть великі філософи, що ти ображаєшся на те, з чим погоджуєшся. Я гостріше це сприймала через вік і через те, що зовсім одна в цьому середовищі. Зараз у мене вже дорослий підхід до цього всього, певне уявлення і мета в житті. Все направлено не на якусь формальність, а на розвиток себе як особистості.

Поділилася й Ганна своїм хобі. За словами дівчини, вона любить читати, дивитися фільми, грати у плейстейшен.

Все як у звичайного підлітка, який любить розважати себе, але при цьому пам'ятає про навчання. Це мене якось зосереджує.

Про здібності, акторську кар'єру та стосунки з батьками

Ганна зізналася, що має занижену самооцінку, але вона намагається не показувати це.

Ганна зізналась, що має низьку самооцінку. / Фото: gandzyazen

У мене дуже низька самооцінка, але я тримаю це в собі і не сильно проявляю, щоб це не обернулося колись проти мене. Прикидайся, поки ти сам у це не повіриш – ось така мета. Зараз всі в рівних умовах, ми залежні один від одного. Хтось десь не доопрацьовує – це завжди впливає на іншого, – поділилася донька Сумської.

На думку Ганни, гени та схильність до акторської майстерності відіграють роль, але не менш важливим є і ставлення до своєї роботи.

Також дівчина поділилася, що серйозно налаштована на роботу акторки у майбутньому, хоч і розуміє, що є велика конкуренція.

Зараз велика конкуренція і дуже важко прорватися кудись, бо саме поняття слова актор уже переростає у якийсь штамп. Там у шапці профілю в соцмережах вказати, що ти акторка, фотомодель і тобі всі повірять, і на цьому життя вдалося.

Борисюк вважає, що треба намагатися "витягнути" і осучаснити стару школу, але не настільки, "щоб це перетворювалося на якесь хобі для всіх".

Щоб була адекватна черга на кіномайданчик, а не так, щоб набирали хто симпатичніший, у кого очі більші. По-перше, це для мене образливо. Ми отримуємо диплом, хоча я розумію, що в акторів-аматорів з такими схильностями, можливо, немає часу і вони хочуть якнайшвидше це зробити, щоб довести комусь, але нам тоді що залишається робити?!

Крім того, Ганна розповіла, що вона з мамою не обговорює тему навчання, бо не хоче, щоб у неї склалася погана думка.

Ганна не любить говорити з мамою про навчання. / Фото: instagram.com/olgasumska

Втім, на інші теми, окрім навчання та професії, Ганна з радістю розмовляє з Ольгою Сумською. Як зазначає дівчина, мама – найближча для неї подруга.

Вона в принципі знає про мене все, як і тато. Але мама все ж таки ближча, вона у всьому розбирається. Я нічого не соромлюся при ній говорити, але щодо професії ... нехай вона потерпить трохи. Я хочу бути продовженням династії, а не просто таким зірковим ресурсом, тягнути зірковість батьків і щоб довкола мене виросли чутки про те, що я цим користуюся, – каже Ганна.

Про хлопців, секрети з Тонею і ворожіння на Таро

Поділилася з нами й Ганна своїм особистим життям. За її словами, вона практично не має часу на знайомство з хлопцями, адже зосереджена на навчанні та стосунках з одногрупниками.

Хлопців я не знаю просто де шукати: чи у транспорті вранці, коли під'їжджаєш до університету, чи вже колись від'їжджаєш назад. Тому що ти виходиш – темно на вулиці, повертаєшся додому теж темно, – сміється Борисюк.

Та як пояснила Ганна, поки що у неї немає ні до кого симпатії, бо її мета – кар'єра, кастинги, зйомки. Але дівчина не виключає, що пізніше вона налагодить своє особисте життя.

Також донька Сумської прокоментувала свої стосунки зі старшою сестрою Тонею, яка проживає в Росії. За словами дівчини, хоч вони й рідко бачаться, проте спілкуються телефоном.

Ганна розповіла про стосунки з Тонею. / Фото: instagram.com/olgasumska

Вона мені раніше завжди була як друга мама, ну і через вік, Тоня вже ближче до мого покоління, і їй легше мене зрозуміти.

Як зазначає Ганна, її старша сестра була для неї головним стимулом та джерелом натхнення.

Було дуже боляче відправляти її так далеко і розуміти, що все зміниться і вона зміниться. У нас різниця 12 років і, звісно, це великий контраст. Хоча все, що зараз проживаю я, вона давно пройшла. Але тоді все було по-іншому. Сьогодні можна домовитися про побачення через TikTok, а раніше, як на мене, було більше романтики.

За словами Ганни, вона з Тонею може обговорити абсолютно все: від навчання до стосунків.

Ганна вміє гадати на картах Таро. / Фото: gandzyazen

А ще донька Сумської зізналася нам, що вміє гадати на картах Таро, але останнє передбачення її розчарувало.

Останнє ворожіння так розчарувало, що я закинула це. Все, що обіцяють карти щодо майбутнього, хлопців я забуваю. Я дуже боюся цього, тримаюсь осторонь. Можливо, я себе накрутила, подивилася якісь фільми і тому почала боятися.

На думку Ганни, Таро на відміну від інших методів ворожіння – це спосіб, який допомагає знайти правильний шлях, а не повноцінно розписує все життя.

Нагадаємо, днями затю Ольги Сумської – російському актору Володимиру Ягличу виповнилося 39 років. Читайте у матеріалі, у яких стосунках перебуває українська зірка із чоловіком Антоніни Паперної.