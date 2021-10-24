Дочці Олі Полякової зробили операцію: Машу турбував сильний біль

Популярна співачка Оля Полякова розповіла, чому після УЗД її 16-річна дочка Маша, яка нещодавно потрапила в лікарню, опинилася на операції і який біль її турбував

Маша Полякова потрапила до лікарні через болі в животі / Фото: Инстаграм

Машу недавно госпіталізували в одну зі столичних клінік. Звідти вона опублікувала відео в TikTok – показала, що лежить у лікарняній палаті й у хорошому самопочутті. Підписники почали переживати за неї, адже причину перебування в медичному закладі Маша не розкрила.

Нещодавно її зіркова мама Оля Полякова розповіла, що старша дочка опинилася в лікарні через різкий біль. Спочатку сім'я не здогадувалася, у чому причина. Але після результатів УЗД і повного обстеження організму лікарі сказали, що потрібне негайне хірургічне втручання, і дівчині зробили операцію.

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Оля дуже переживала за доньку.

Була термінова ситуація. Дуже страшно, тому що такі речі відбуваються несподівано, – поділилася артистка.

Фото: Instagram Маші Полякової

Перед цим симптоми мучили Машу кілька днів.

У неї сильно болів два дні живіт, і ми не знали, що це діється. Коли вже подивилися на УЗД – її терміново забрали оперувати, – розповіла мама Маші співачка Оля Полякова.

Тепер Маша почувається набагато краще і поправляється.

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Але до бабки треба сходити, щоб злизати з лоба, – жартівливо сказала Полякова.

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