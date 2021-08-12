Дочка Притули змусила його зробити тату в вигляді рожевого єдинорога на грудях (фото)

Телеведучий Сергій Притула показав результати відпочинку з маленький донькою – наймиліше дитяче тату-наклейку. Фото розчулило шанувальників шоумена

Сергій Притула з донькою / Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергій Притула, який раніше прокоментував "антихристиянський" виступ Batushka, зробив Селфі, сидячи за кермом авто. Телеведучий відтягнув комір футболки, щоб показати тимчасове тату в вигляді рожевого єдинорога, яке, судячи з усього, його вмовила зробити дочка Соломія.

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Знімком Сергій поділився у своєму Instagram-акаунті.

Коли у тебе є 4-річна донька, – написав Сергій Притула.

Шанувальники шоумена бурхливо відреагували на фото.

"Сергій, чекаємо наступного разу мейкап як у ляльки барбі, або пофарбоване волосся дитячими фарбами"

"Чекайте педикюр, коли міцніше заснете. На сон одягайте шкарпетки"

"Не звалюй це на доньку. Погодься, ти сам хотів таку тату, але не було можливості, прийшлося чекати ще чотири роки"

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4-річна Соломія народилася в шлюбі Сергія Притули і його другої дружини Катерини Сопельник. У пари є ще одна дочка – Стефанія, яка народилася в травні цього року.

Сергій Притула зі своєю дружиною Катериною / Фото: facebook.com/katerina.sopelnik

Від першої дружини – Юлії Андрійчук – у Сергія Притули є син Дмитро, якому вже 13 років.

Сергій Притула з дітьми – Дмитром і Соломією / Фото: instagram.com/siriy_ua

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Дивіться в сюжеті, як Сергій Притула проводив час з сім'єю під час локдауну:

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