Дочка Притули змусила його зробити тату в вигляді рожевого єдинорога на грудях (фото)

Сергій Притула, який раніше прокоментував "антихристиянський" виступ Batushka, зробив Селфі, сидячи за кермом авто. Телеведучий відтягнув комір футболки, щоб показати тимчасове тату в вигляді рожевого єдинорога, яке, судячи з усього, його вмовила зробити дочка Соломія.
Знімком Сергій поділився у своєму Instagram-акаунті.
Коли у тебе є 4-річна донька, – написав Сергій Притула.
Шанувальники шоумена бурхливо відреагували на фото.
- "Сергій, чекаємо наступного разу мейкап як у ляльки барбі, або пофарбоване волосся дитячими фарбами"
- "Чекайте педикюр, коли міцніше заснете. На сон одягайте шкарпетки"
- "Не звалюй це на доньку. Погодься, ти сам хотів таку тату, але не було можливості, прийшлося чекати ще чотири роки"
4-річна Соломія народилася в шлюбі Сергія Притули і його другої дружини Катерини Сопельник. У пари є ще одна дочка – Стефанія, яка народилася в травні цього року.
Від першої дружини – Юлії Андрійчук – у Сергія Притули є син Дмитро, якому вже 13 років.
Дивіться в сюжеті, як Сергій Притула проводив час з сім'єю під час локдауну:
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