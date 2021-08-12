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Дочка Притули змусила його зробити тату в вигляді рожевого єдинорога на грудях (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
12 серпня, 13:49
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Телеведучий Сергій Притула показав результати відпочинку з маленький донькою – наймиліше дитяче тату-наклейку. Фото розчулило шанувальників шоумена
Сергій Притула з донькою
Сергій Притула з донькою / Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергій Притула, який раніше прокоментував "антихристиянський" виступ Batushka, зробив Селфі, сидячи за кермом авто. Телеведучий відтягнув комір футболки, щоб показати тимчасове тату в вигляді рожевого єдинорога, яке, судячи з усього, його вмовила зробити дочка Соломія.

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Знімком Сергій поділився у своєму Instagram-акаунті.

Коли у тебе є 4-річна донька, – написав Сергій Притула.

Шанувальники шоумена бурхливо відреагували на фото.

  • "Сергій, чекаємо наступного разу мейкап як у ляльки барбі, або пофарбоване волосся дитячими фарбами"
  • "Чекайте педикюр, коли міцніше заснете. На сон одягайте шкарпетки"
  • "Не звалюй це на доньку. Погодься, ти сам хотів таку тату, але не було можливості, прийшлося чекати ще чотири роки"

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4-річна Соломія народилася в шлюбі Сергія Притули і його другої дружини Катерини Сопельник. У пари є ще одна дочка – Стефанія, яка народилася в травні цього року.

Сергій Притула зі своєю дружиною Катериною
Сергій Притула зі своєю дружиною Катериною / Фото: facebook.com/katerina.sopelnik

Від першої дружини – Юлії Андрійчук – у Сергія Притули є син Дмитро, якому вже 13 років.

Сергій Притула з дітьми – Дмитром і Соломією
Сергій Притула з дітьми – Дмитром і Соломією / Фото: instagram.com/siriy_ua

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Дивіться в сюжеті, як Сергій Притула проводив час з сім'єю під час локдауну:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Я активно спілкуюся з KyivPride, ходжу на паради, вони мене підтримують, і я їх. Все життя зі мною були друзі нетрадиційної орієнтації, і їхні стосунки для мене приклад. Я їх щиро захищаю, бо вони мені близькі, і я нікому не дам їх образити.

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