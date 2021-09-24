Доктор Комаровський пережив клінічну смерть

Лікар Євген Комаровський розповів журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", як його відкачувала в реанімації

Євген Комаровський вперше розповів, що пережив клінічну смерть / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Євген Комаровський найвідоміший лікар в Україні. Він бореться за науку, за критичне мислення. І підкреслює, єдине що потрібно сучасному лікарю – багато читати, щоб дізнаватися нове. Він проти зайвих ліків і народних методів. Саме тому майже кожен його вираз критикують незгодні. І Комаровський каже, життя навчило не рахуватися з недоброзичливцями.

Я такий шлях пройшов, не дай вам Бог всім. Я кілька разів був на межі життя і смерті, переніс клінічну смерть. Ми з дружиною, напевно, 15 років життя не могли взяти відпустку разом. Тому що я їхав один місяць з дітьми відпочивав, вона – другий, – поділився лікар Комаровський.

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І про клінічну смерть – це не метафора. Виявляється, він колись помер на роботі.

Мене убило електричної лампою кварцовою в відділенні реанімації. Її замкнуло. Її треба було посунути, а я її взяв. І, коли я падав, вбило, вона на мене впала, і вирвалася з розетки. Ну і плюс гуркіт. І це відділення реанімації. Тобто тут же набігла купа реаніматологів, відкачали мене, я прийшов до тями, – розповів Євген Олегович.

Як зізнався Комаровський, дружина відразу все зрозуміла, коли побачила його.

А ввечері прийшов додому, дружина говорить: "Тебе струмом убило?". Я питаю: "Ти звідки знаєш?". А виявляється, у неї були заняття з судової медицини. А там є ознаки смерті від ураження струмом. Там такі знаки: блискавки на шиї, на руках у вигляді судин. А я прийшов – у мене були якісь незрозумілі блискавки на шиї і палець обвуглений, – розповів дитячий педіатр.

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