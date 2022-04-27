Будинок Ірини Білик під Києвом був зайнятий рашистами: "На сьогодні мені нікуди повернутися!"

Минуло вже два місяці війни в Україні і дедалі виразніше стають видні наслідки руйнівних дій російської армії. Українці один за інші бачать свої зруйновані будинки.
Нещодавно шеф-редактор "Орел і Решка" Маша Суша показала жахливі кадри зі свого будинку в Ірпені, у якому деякий час жили російські окупанти
Як виявилося, орки зайняли будинок ще однієї української зірки – Ірини Білик. Про це виконавиця розповіла в одній зі своїх публікацій у Instagram.
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Сьогодні мені важко співати… моє серце плаче і співчуває усім, хто постраждав у ці жахливі дні, тяжка біль у душі не дає спокою. Моя сім'я теж зазнала невимовного болю від того, що в моєму будинку майже місяць жили рашисти... на сьогодні мені нема куди повернутись... – поділилася Білик.
Нагадаємо, що виконавиця жила в одному з престижних котеджних містечок під Києвом, у селищі Березівка. Вартість нерухомості у цьому районі стартує від семи мільйонів гривень.
Наразі Білик була змушена покинути будинок. Проте співачка продовжує допомагати українцям, а також бере участь у благодійних акціях на підтримку України.
Раніше Ірина Білик передбачила швидку та болісну смерть російським окупантам.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"