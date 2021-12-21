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Дорн не вважає українську мову рідною: Утворилася атмосфера російськомовності

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 14:12
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Іван Дорн наголосив, що він український артист на сцені і хоче писати більше треків українською, але поки що йому це не вдається
Іван Дорн розповів про українську мову та виступи на сцені.
Іван Дорн розповів про українську мову та виступи на сцені. / Фото: instagram.com/dorn_ivan, Скріншот з YouTube

Раніше Іван Дорн вже розповідав Дмитру Гордону про свої гастролі у Росії та позицію. Тепер він знову наголосив на тому, що почувається повністю українцем на сцені, особливо за кордном. Натомість співак зізнався, що "не вважає українську своєю рідною мовою".

Дорн зазначив, що обожнює українську та хоче більше писати треків цієїю мовою, але поки що не виходить через мовний бар'єр.

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Фото: скріншот YouTube

Як пояснив Іван, він почав вивчати українську лише в 5 класі, а школа, в яку він ходив, була російськомовною.

Утворилася така атмосфера у Славутичі (місто, де виріс артист, – Ред.) російськомовності: школа в мене була російськомовною, була російська література і мова. Зараз цього неможливо уявити в нашій країні. Такого вже давно немає. Але тоді було так, – заявив Дорн у програмі "Скажи Гордеевой".

Фото: скріншот YouTube

Окрім того, артист відповів на запитання: як йому вдається зберігати добре ставлення до себе і в Україні, і в Росії під час війни. Він пояснив, що "не відносить себе до політики від самого початку".

Музика більша, ніж політика, вона не має меж. Я сам усвідомлений український виконавець, який розширює культуру цієї країни, і все. Я це роблю з почуттям, із відповідальністю, – зазначив виконавець.

Дивіться інтерв'ю Івана Дорна у програмі "Скажи Гордеевой":

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За словами Дорна, "якщо вже шукати в ньому щось політичне, то його завдання – розширювати українську культуру і розповсюджувати її скрізь, де тільки можна".

Моя країна повинна знати, і ті, хто має до мене якісь претензії, що я насамперед український артист за кордоном. І кажу про це. І мені не здається, що поширення української культури, якою я просякнутий, насичений, яку я несу, хочеш ти чи не хочеш, викликає в інших країнах агресію до моєї країни,- додав співак.

До слова, нещодавно Дорн вперше знявся у фотосеті з дружиною Анастасією Новіковою, з якою він одружився у 2013 році. Подружжя виховує двох дітей.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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