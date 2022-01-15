Дорофєєва іДантес відпочивають у Мексиці з російськими блогерами: "Нарешті!"

Після новорічних свят українські та російські зірки відлетіли на відпочинок. Найпопулярнішим місцем серед багатьох з них виявилася Мексика

Настя Івлєєва та Ельдар Джарахов/Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/_agentgirl_

Ми вже розповідали, скільки коштують канікули наших селебрітіс в екзотичних країнах і публікували гарячі світлини Злати Огнєвіч та NK у купальниках.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вирішили провести гарячі канікули у Тулумі, Мексика. У своїх Instagram-профілях пара ділиться сонячними кадрами і раптово на них з'явилися Настя Івлєєва та Ельдар Джарахов.

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Короткі відео Надя та Настя опублікували у сторіс – вони всією компанією повечеряли у місцевому закладі.

Ну нарешті, — підписала одну зі сторіс Дорофєєва.

DOROFEEVA з чоловіком відпочивають у готелі Casa Malca, який розташований на пляжі міста Тулум, поряд із околицею біосферного заповідника Сіан-Каан. Вартість номеру зі сніданком у цьому готелі на 5 ночей становить 34 тисячі гривень.

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Нагадаємо, що минулого року Настя Івлєєва розлучилася з Елджеєм. Нещодавно вона засвітила колишнього у сторіс, чим спровокувала чутки про возз'єднання, а тепер вирушила на відпочинок з Джараховим.

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