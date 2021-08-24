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Дорофєєва в неоновому костюмі заспівала рок-версію "Ой там, на горі" на концерті до Дня Незалежності

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
24 серпня, 22:48
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Артистка в незвичайному жанрі виконала знамениту народну пісню. Надя Дорофєєва виступила на стадіоні "Олімпійський", де проходить концерт
Надя Дорофєєва заспівала народну українську пісню на концерті до Дня Незалежності
Надя Дорофєєва заспівала народну українську пісню на концерті до Дня Незалежності / Фото: Скріншот з YouTube

Надя Дорофєєва вбралася в неоново-жовтий костюм, зробила дві косички, яскравий макіяж, взяла електро-гітару в руки і виконала рок-версію трагічною пісні "Ой там, на горі".

Скріншот: YouTube
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Раніше Надю, яка почала свою сольну кар'єру в листопаді минулого року, багато хто звинувачував за відсутність в її репертуарі пісень українською мовою.

Скріншот: YouTube

Багатьом хотілося частіше чути, як Надя співає державною мовою. Наприклад, пісня "Дим" гурту "Время и Стекло" стала дуже популярною і сподобалася слухачам. Багато хто чекав, що гурт запише нові хіти українською, але колектив розпався і тепер Надя і Позитив більше не записують спільні композиції.

Скріншот: YouTube

Концерт до Дня Незалежності, який проходить на "Олімпійському" в Києві, почався о 21:00. На заході вже встигли виступити такі знаменитості, як Ірина Білик, TAYANNA, група KAZKA, Христина Соловій, Олег Винник, Олег Скрипка та інші.

На святковому концерті виступила Софія Ротару, яка недавно співала на "Новій хвилі" в Сочі. До слова, нещодавно Ігор Кондратюк заявив, що "не випускав би" Софію Михайлівну на сцену концерту до Дня Незалежності України.

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Ми також робили додбірку зірок, які привітали Україну з 30-річчям проголошення незалежності.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності.

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